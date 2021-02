Empresários anunciam demissões em massa devido fechamento do comércio em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Associação do Bares e Restaurantes do Amazonas (Abrasel-AM) anunciou, nesta segunda-feira (8), a demissão em massa de cerca de 10 mil funcionários do setor, após mais de 10 meses sob medidas sanitárias para prevenir a disseminação do novo coronavírus. Os empresários se reuniram nesta manhã no Sindicato Laboral, em um ato público, para homologar a dispensa de centenas funcionários.

Continua depois da Publicidade

“Estamos aqui no sindicato para trazer os avisos prévios, fazer uma negociação das rescisões. Estamos vendo agora que esse é o único caminho, a única solução”, lamentou o presidente da Abrasel, Fábio Cunha.

O mês de dezembro, segundo ele, trazia esperança para a recuperação dos prejuízos, mas devido a nova alta de casos da Covid-19, os restaurantes e bares fecharam novamente as portas, reduzindo o faturamento e prejudicando as contas dos empresários no início do ano. Por conta disso, as demissões são a única saída para evitar falência total.

“Dezembro, que era um mês para recuperação dos prejuízos, nós fomos novamente proibidos de trabalhar. E janeiro foi o pior mês da pandemia, porque os empréstimos venceram junto com as dívidas. E mesmo assim, nós conseguimos salvar os empregos dando férias coletivas”, disse.