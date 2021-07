Empresas do distrito industrial disponibilizam transporte para vacinação de funcionários contra Covid em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, na manhã desta sexta-feira, 2/7, a abertura da nova fase da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, que contempla pessoas com idade a partir dos 26 anos. Além disso, ele agradeceu a iniciativa de algumas empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) de disponibilizar transporte para que seus colaboradores pudessem receber a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus.

O chefe do Executivo municipal visitou o posto de imunização instalado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no Centro de Convenções Studio 5, localizado no Distrito Industrial, zona Sul da capital amazonense.

“É com muita alegria que iniciamos uma nova fase na campanha de vacinação contra a Covid-19. Desde às 9h, os nossos postos estão atendendo pessoas a partir de 26 anos. Esse é mais um passo que Manaus está dando para vencer esse vírus, que nos trouxe muita dor, mas agora está sendo derrotado. É juntando esforços e imunizando a nossa população que vamos atravessar essa pandemia”, enfatizou Almeida.

David Almeida fez questão de agradecer a iniciativa de diversas empresas do Distrito Industrial que estão disponibilizando transporte e liberando os seus funcionários para receberem a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus.

“As empresas estão liberando seus funcionários que têm acima de 26 anos, liberando os ônibus e fazendo rota direto aqui para o Studio 5. Isso é uma iniciativa muito importante. Quero pedir e fazer o apelo às demais empresas que possam fazer o mesmo pelos seus colaboradores, para que nós possamos avançar ainda mais na vacinação. Lembrando que os nossos pontos de vacinação, hoje, funcionam até as 21h. Então, dá tempo de você também sair da sua empresa, sair da sua casa e se dirigir a um dos nossos pontos de vacinação para fazer a sua imunização”, ressaltou o prefeito.

Durante a visita ao posto de vacinação do Studio 5, o prefeito de Manaus conversou com servidores da empresa COPAG, que iniciaram o processo de imunização contra a Covid-19. Para a enfermeira do trabalho Francinilda Soares, 30, a oportunidade de se imunizar é única e deve ser valorizada por toda a população.

“A gente que trabalha na COPAG está muito feliz em receber essa vacina. Esperamos muito por esse momento. A empresa está se mobilizando para trazer os colaboradores, conforme vai liberando a idade. Acredito que logo todos os funcionários estarão imunizados”, afirmou.