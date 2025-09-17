A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Empresas privadas ganham autorização para integrar câmeras ao Sistema Paredão em Manaus

Comércios, shoppings e empresas de transporte público da capital podem colaborar com o videomonitoramento estadual.

Por Fernanda Pereira

17/09/2025 às 11:09

Ver resumo
Empresas privadas ganham autorização para integrar câmeras ao Sistema Paredão em Manaus

Foto: Arthur Castro/Secom

Notícias de Manaus – Empresas de Manaus agora podem integrar suas câmeras de segurança ao Sistema Paredão, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em uma iniciativa realizada em parceria com a Associação Comercial do Amazonas (ACA). O sistema usa reconhecimento facial e veicular para reforçar a vigilância na cidade.

PUBLICIDADE

Segundo Bruno Loureiro, presidente da ACA, a adesão é feita por meio de empresas homologadas e o custo para os empresários se limita à aquisição e manutenção dos equipamentos.

“Nós temos empresas homologadas, que já passaram por treinamentos e reuniões com fabricantes de equipamentos e empresas de software. Há toda uma homologação para que o empresário possa instalar o equipamento em seu comércio, aumentando a sensação de segurança tanto para a loja quanto para o cliente”, explicou Loureiro.

Os empresários podem instalar tanto equipamentos homologados pelo sistema, compatíveis com o Paredão, quanto câmeras comuns, que funcionam como apoio visual. A contratação, aquisição e manutenção ficam a cargo das empresas parceiras, sem gerar custos para o Estado.

PUBLICIDADE

Leia mais em: Colégio Lato Sensu entra na mira do MPAM por suposta falta de acessibilidade

“Nós vamos elencar as empresas de segurança eletrônica homologadas a instalar câmeras de reconhecimento facial e câmeras de leitura de placa nos comércios. Eles conseguiram chegar a um preço muito acessível a todos e isso vai ser fundamental, porque vai ampliar a nossa rede e a proteção da sociedade”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Vinicius Almeida.

O monitoramento é complementado por torres fixas espalhadas pela cidade. Atualmente, 254 câmeras estão em operação em 172 torres, de um total previsto de 650, incluindo pontos estratégicos na área Central de Manaus.

O sistema está integrado ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), permitindo que rostos identificados sejam cruzados automaticamente com ordens judiciais em aberto. A verificação também conta com informações do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), responsável pela emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), e do Detran-AM.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Política

Líder governista acredita ter votos para derrubar urgência do PL da Anistia na Câmara

Nos bastidores, a expectativa é que, caso a anistia seja aprovada pelos deputados, o projeto permaneça parado no Senado.

há 19 minutos

Brasil

Sargento da PM é preso suspeito de matar companheira com tiro na nuca

Uma vizinha afirmou ter ouvido gritos antes do disparo.

há 21 minutos

Polícia

Suspeito de estuprar enteada em Manaus ‘justifica’ ato dizendo que menina pedia para ver seus genitais

Investigação revela convivência perigosa e atos de abuso em ambiente familiar.

há 28 minutos

Mundo

Número de brasileiros mortos na guerra da Ucrânia sobe para dez, afirma Itamaraty

Além das mortes, outros 18 combatentes seguem desaparecidos.

há 40 minutos

Amazonas

Milicianos presos na Operação Militia no AM usaram identidade falsa de perito para ocultar extorsões, diz MP

O esquema funcionava por meio da criação de contas bancárias fraudulentas utilizadas para movimentar valores obtidos por extorsão.

há 45 minutos