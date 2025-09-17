Empresas privadas ganham autorização para integrar câmeras ao Sistema Paredão em Manaus

Notícias de Manaus – Empresas de Manaus agora podem integrar suas câmeras de segurança ao Sistema Paredão, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em uma iniciativa realizada em parceria com a Associação Comercial do Amazonas (ACA). O sistema usa reconhecimento facial e veicular para reforçar a vigilância na cidade.

Segundo Bruno Loureiro, presidente da ACA, a adesão é feita por meio de empresas homologadas e o custo para os empresários se limita à aquisição e manutenção dos equipamentos.

“Nós temos empresas homologadas, que já passaram por treinamentos e reuniões com fabricantes de equipamentos e empresas de software. Há toda uma homologação para que o empresário possa instalar o equipamento em seu comércio, aumentando a sensação de segurança tanto para a loja quanto para o cliente”, explicou Loureiro.

Os empresários podem instalar tanto equipamentos homologados pelo sistema, compatíveis com o Paredão, quanto câmeras comuns, que funcionam como apoio visual. A contratação, aquisição e manutenção ficam a cargo das empresas parceiras, sem gerar custos para o Estado.

“Nós vamos elencar as empresas de segurança eletrônica homologadas a instalar câmeras de reconhecimento facial e câmeras de leitura de placa nos comércios. Eles conseguiram chegar a um preço muito acessível a todos e isso vai ser fundamental, porque vai ampliar a nossa rede e a proteção da sociedade”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Vinicius Almeida.

O monitoramento é complementado por torres fixas espalhadas pela cidade. Atualmente, 254 câmeras estão em operação em 172 torres, de um total previsto de 650, incluindo pontos estratégicos na área Central de Manaus.

O sistema está integrado ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), permitindo que rostos identificados sejam cruzados automaticamente com ordens judiciais em aberto. A verificação também conta com informações do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), responsável pela emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), e do Detran-AM.