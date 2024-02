Enquanto prefeito David Almeida curtia Caribe com a noiva, população de Manaus sofria com efeitos de forte chuva

Nesta sexta-feira, 16/02, Manaus virou destaque na mídia nacional após ser descoberto viagem do Prefeito da capital, David Almeida, durante feriadão de carnaval em um jatinho fretado para St. Maarten, para ilha no Caribe. David Almeida também estava acompanhado de sua noiva e do dono da Royal Tech, Roberto de Souza Lopes, que possui diversos vários contratos firmados com a Prefeitura, pela Manaus Previdência. Enquanto isso, a população da cidade sofre com efeitos da forte chuva.

Na última terça-feira (13), conforme informações da própria prefeitura, uma rua desabou e foram registradas no total 30 ocorrências. Além do desabamento, houve deslizamentos de terra e alagamentos em diversas partes da cidade.

Forte chuva causa desmoronamento de terra em cima de residência no bairro Colônia Antônio Aleixo

A Rua Croácia, localizada no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, desmoronou. De acordo com a prefeitura, o local já recebeu atenção do poder público em junho de 2023. Contudo, a via enfrentou um processo de erosão progressiva por conta das chuvas, o que resultou em seu desabamento.

Outros chamados registrados incluíram deslizamentos de terra e alagamentos pela cidade, como no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

Paralelo a isso, foi divulgado vídeo nas redes sociais que mostra o prefeito curtindo o Caribe com a futura primeira-dama de Manaus. A viagem de David Almeida foi realizada em um jato fretado do modelo C56X, com registro PMDB, avaliado em R$ 2.725.070 milhões pela Federal Aviation Administration.

Vale lembrar que no último dia 6 de fevereiro, durante abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o prefeito de Manaus, David Almeida, pediu desculpas publicamente por ter faltado à abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), comandada pelo deputado estadual Roberto Cidade, e alegou que estava nas ruas ajudando a população.

“A reclamação do presidente da Assembleia (Legislativa) é pertinente, é justificada. Mas eu não fui porque naquele dia choveu tanto na cidade de Manaus que nós tínhamos ali várias ocorrências e eu estava ao lado do Gladson e do Mendes correndo atrás das pessoas que tiveram suas casas destelhadas, barrancos que desmoronaram e achei que seria possível a minha ausência naquele momento e eu aqui peço desculpas, a reclamação é justa e pertinente”, completou.