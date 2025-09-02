A notícia que atravessa o Brasil!

Entrega de pulseiras do ‘#SouManaus Passo a Paço 2025’ para pessoas com deficiência começa nesta semana

A medida busca garantir acesso seguro, organizado e inclusivo ao maior festival de artes integradas da região Norte.

Por Natan AMPOST

02/09/2025 às 03:00

Notícias de Manaus – A distribuição das pulseiras destinadas às Pessoas com Deficiência (PcDs) inscritas previamente para participar do festival #SouManaus 2025 começam na quarta-feira, 3 de setembro, em Manaus. A medida busca garantir acesso seguro, organizado e inclusivo ao maior festival de artes integradas da região Norte, marcado por receber milhares de visitantes durante os dias de programação.

A entrega acontece até quinta-feira, 4, das 8h às 14h, na sede da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), na avenida Ayrão, região central da capital. O processo está sendo coordenado pela Semasc em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult).

Para retirar a pulseira, é necessário apresentar laudo médico ou carteira de identificação PcD, documento de identidade com foto e doar um quilo de alimento não perecível. A exigência vale também para acompanhantes, que deverão apresentar documento oficial com foto no ato da retirada.

Segundo o secretário da Semasc, Saullo Vianna, a iniciativa busca proporcionar condições adequadas para que todos possam viver a experiência do festival com dignidade.

Leia também: Ciranda Flor Matizada perde título e presidente reage quebrando troféu da campeã em Manacapuru

“A entrega das pulseiras PcD é uma forma de organizar o acesso, oferecer mais segurança e conforto às pessoas com deficiência e seus acompanhantes, para que possam aproveitar o festival em sua totalidade. O ‘#SouManaus’ precisa ser um espaço verdadeiramente democrático”, destacou.

Além da logística da distribuição, a Semasc também ficará responsável pela estrutura e funcionamento do Espaço PcD, uma área exclusiva montada dentro do festival. O local oferecerá acessibilidade, segurança reforçada e melhor visibilidade dos palcos principais, ampliando a experiência cultural para quem historicamente enfrenta barreiras de participação em eventos de grande porte.

