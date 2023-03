Entrega do ‘Leite do Meu Filho’ será voltada para responsáveis com iniciais E e F nesta sexta, 17/3

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus reforça aos beneficiários do programa “Leite do Meu Filho” que a entrega do composto lácteo, para crianças de 3 e 4 anos de idade, será voltada para responsáveis com letras iniciais E e F nesta sexta-feira, 17/3. A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é que 1.012 usuários procurem as centrais do programa nesta sexta-feira, para fazer a retirada dos produtos.

A chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa, Lia Ferreira, informa que apenas pessoas cadastradas como responsáveis pela criança podem fazer a retirada dos produtos, portando documento de identidade com foto e CPF.

“Estabelecemos um cronograma de entrega por ordem alfabética para evitar aglomerações nas centrais, devido ao grande número de usuários que são beneficiados pelo programa. A entrega foi retomada inicialmente para crianças de 1 e 2 anos de idade, e já conseguimos atender mais de 5 mil pessoas para essa faixa etária. Agora, com a distribuição ampliada para as crianças de 3 e 4 anos, esperamos atender mais 9 mil pessoas”, detalha Lia.

Uma das centrais de distribuição está localizada dentro do shopping Phelippe Daou, conhecido também como shopping T4, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte. Esta unidade é referência para os usuários que moram nas zonas Leste e Norte da cidade, e funciona das 8h às 16h30.

A segunda central do programa funciona no Complexo de Saúde Oeste, também no horário das 8h às 16h30, na rua Comandante Paulo Lasmar, nº 10, bairro da Paz, zona Oeste. Este é o ponto de referência para os usuários das zonas Oeste e Sul.

“Neste momento, estamos entregando os produtos para usuários com cadastro ativo no programa, ou seja, que já fizeram a retirada alguma vez. Estamos aguardando a chegada de novas remessas do leite para poder liberar a ativação de novas pessoas que tiveram o cadastro aprovado. Essas informações serão divulgadas nos canais oficiais da secretaria, tanto nas redes sociais quanto no site”, observa Lia.

O programa “Leite do Meu Filho” é executado por meio de recursos próprios da Prefeitura de Manaus e tem como público-alvo famílias em situação de vulnerabilidade social, para que seja preservado o direito à alimentação adequada, em meio às ações de segurança alimentar e nutricional da secretaria. Atualmente, há cerca de 16,8 mil usuários ativos no programa, sendo crianças de 0 a 4 anos de idade.