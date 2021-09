Entrega do Terminal 6 é suspensa e local deve virar rodoviária em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus disse em nota nesta terça-feira (31) que suspendeu a entrega da operação do Terminal de Integração 6 (T6), no bairro Lago Azul, zona Norte da capital.

A decisão atende recomendação da área técnica do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que apontou ineficiência da operação das linhas no local causada pela localização do terminal, distante das vias de grande fluxo de veículos, assim como pela necessidade de mudanças no itinerário das linhas de bairros adjacentes, o que causaria transtornos aos usuários do transporte coletivo.

Diante da suspensão, a prefeitura adotará medidas para dar uma funcionalidade à estrutura do Terminal 6. Já há tratativas iniciais junto ao governo do Estado para que o local abrigue um novo terminal rodoviário. Ressalte-se que a destinação final do T6 ainda será definida.

Construção de novo terminal

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou hoje, a construção do Terminal de Integração 7 (T7), alterações no Terminal de Integração 6 (T6), e a construção de um novo viaduto na zona Centro-Sul da capital, para melhorar a mobilidade urbana da capital.

“O custo de manutenção do T6 é altíssimo, e ele só atende aos moradores do conjunto Viver Melhor. Esse terminal é o melhor e mais bonito construído na cidade de Manaus, a gestão anterior está de parabéns por isso, mas só que está construído no lugar errado, o certo seria na Torquato Tapajós, próximo à barreira, onde passa um grande fluxo de pessoas. Inclusive, estamos em tratativas para construir um terminal de integração nesse local, o T7, e com isso o T6 ganhará uma nova utilidade em nossa cidade”, salientou Almeida.

O gestor explicou as tratativas que estão acontecendo com o governo do Estado em relação ao Terminal de Integração 6, construído pela gestão anterior e que possivelmente será a estrutura utilizada para alocar o Terminal Rodoviário de Manaus, atualmente localizado na avenida Djalma Batista, bairro Flores, zona Centro-Sul.

“Estamos em tratativas com o governo do Estado para transformar o T6 na rodoviária de Manaus, com isso, retirando a rodoviária do local onde fica, melhoramos o trânsito no local, transformando a área. Essa é uma informação que eu estou adiantando, que ainda está sendo discutida”, enfatizou David.

O chefe do Executivo municipal enfatizou o planejamento do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para a construção de um viaduto na zona Centro-Sul, que irá garantir maior fluidez ao trânsito da capital amazonense.

“Na segunda-feira, eu autorizei a construção de um viaduto na altura da Arena da Amazônia, no cruzamento das avenidas Pedro Teixeira com a Constantino Nery, onde nós vamos mudar e chegar do T1 até o terminal que vamos colocar na barreira, o T7. Tudo isso sem semáforo, deixando um eixo, um corredor de transporte coletivo, linha expressa, sendo usada a faixa azul, em que nossos ônibus estarão sempre do lado esquerdo, melhorando a fluidez no trânsito da cidade de Manaus”, enfatizou o prefeito.

Paradas e terminais

O prefeito ainda anunciou sua determinação a respeito das paradas de ônibus localizadas dentro dos bairros de Manaus, que serão modernizadas pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e pelo IMMU, e enfatizou que sua gestão ainda tem muito o que avançar a partir do momento que o orçamento anual for próprio de seu mandato, no próximo ano.

“Nós temos o início do certame para contratação da recomposição de 50 terminais de ônibus nos bairros. Além disso, nós vamos fazer agora um modelo de parada de ônibus com o Implurb e IMMU, com ar-condicionado, na cidade de Manaus. Estamos trabalhando ainda com o orçamento da gestão anterior, R$ 1,4 bilhão a menos do que do ano passado. Mas, já para 2022, estaremos com nosso orçamento próprio, que estimamos em cerca de R$ 6,9 bilhões e só aí a população começará a ver o que é realmente a administração David Almeida, com viadutos, portais, feiras, espaços esportivos, terminais de ônibus, parques, entre outras obras que irão melhorar a vida das pessoas de Manaus”, assegurou David Almeida.