Equipe técnica da OMS visita instalações do Hospital Delphina Aziz

O Governo do Amazonas, por meio do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) recepcionou, neste sábado (22/07), a equipe técnica da Organização Mundial da Saúde (OMS/OPAS) durante visita à capital.

A equipe está no país desde o início desta semana e desembarcou em Manaus para conhecer a estrutura do hospital com o objetivo de conhecer as instalações e principalmente o serviço de Reabilitação de Fisioterapia do Delphina Aziz implantado pelo Governo do Amazonas. Os técnicos visitaram as dependências do hospital e classificaram como uma unidade de saúde à frente do tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a diretora técnica da Organização Mundial da Saúde, a epidemiologista Maria Van Kerkhove, o atual modelo da gestão do hospital causa impacto.

“Eu fiquei impressionada com o trabalho que é realizado e com a capacidade desses profissionais, retorno e trago meus colegas para conhecer. Tenham certeza de que a Saúde do Amazonas está cada vez mais preparada, vejo que está muito à frente do seu tempo” declarou a diretora da OMS.

Os gestores do Complexo Hospitalar Zona Norte (CHZN), do Instituto de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), diretor Operacional José Luiz Gasparini, diretora executiva Cinthia Rodrigues, diretora assistencial Soane Alves, diretor técnico Leandro Moura, gerente de operações da Opy Health Leonardo Marques, secretário executivo de assistência Leandro Pimentel e secretário executivo de gestão e administração, Jani Kenta Iwata, ambos da SES-AM, acompanharam a visita e fizeram questão de apresentar as dependências.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Visando a qualidade de vida dos pacientes, o secretário Jani Kenta disse que o serviço ofertado à população é uma virada de chave na gestão do governador Wilson Lima.

“O governo recebeu por meio da Secretaria Estadual de Saúde a equipe de técnicos da OMS/OPAS que já são nossos parceiros e que acompanharam o processo de pandemia. Agora saem daqui com o demonstrativo da capacidade e resiliência do Amazonas de virar a chave da rede de atenção à saúde com um todo, estamos cada vez melhor com a gestão do governador Wilson Lima e do secretário Dr. Anoar Samad.” Salientou Jani Kenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviços

O Hospital e Pronto Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz é uma unidade hospitalar vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), e junto à UPA Campos Salles compõe o Complexo Hospitalar Zona Norte (CHZN), que oferta hoje 365 leitos, sendo 100 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), é gerido na parte assistencial pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDHS), e serviços não clínicos e de infraestrutura, pela empresa gestora Opy Health.

Entre os serviços oferecidos pelo hospital estão, exames ambulatoriais, serviço de apoio ao diagnóstico e tratamento, exames de alta complexidade e imagem, tais como, ressonância, tomografia, ultrassonografia, radiologia, colonoscopia, eletrocardiograma, retossigmoidoscopia, entre outros.