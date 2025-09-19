Erika Hilton anuncia manifestação contra PL da Anistia e PEC da Blindagem neste domingo em Manaus

Notícias de Manaus – Neste domingo (21), Manaus será palco de uma manifestação organizada por movimentos de esquerda contra o Projeto de Lei (PL) 2162/2023, que prevê a anistia a condenados e investigados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, e também contra a chamada “PEC da Blindagem”, proposta que busca aumentar a proteção judicial para parlamentares, dificultando a abertura de processos criminais e a efetivação de prisões contra deputados e senadores. O ato está marcado para as 8h na faixa liberada da Avenida Getúlio Vargas, com caminhada pelas principais ruas do Centro da capital.

Nas redes sociais, a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) chamou atenção para a mudança de horário do protesto em Manaus, que inicialmente estava previsto para ocorrer às 9h, na Praça da Saudade. Agora, a concentração será às 8h, na Avenida Getúlio Vargas.

Embora anunciado como uma grande mobilização nacional, o protesto já nasce cercado de críticas e contradições. Organizado por estudantes, entidades civis e partidos alinhados ao governo Lula, o movimento busca projetar um discurso de defesa da democracia, mas enfrenta a desconfiança de parte da população, que enxerga nessas manifestações mais uma tentativa de capitalização política em ano pré-eleitoral.

A mobilização não se restringe à capital amazonense. Outras cidades brasileiras também receberão manifestações no mesmo dia, como Porto Velho (RO), Macapá (AP), Belém (PA), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Recife (PE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Rio de Janeiro (RJ).

Dos artistas que aderiram à mobilização, estão os cantores Caetano Veloso, Daniela Mercury e Anitta.