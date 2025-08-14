Escândalo: Crianças se enfrentam em lutas clandestinhas brutais na Zona Leste de Manaus; vídeo

Notícias de Manaus – Na noite de terça-feira, 12, o bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus, foi palco de um evento clandestino que vem gerando preocupação entre moradores e autoridades: um clube de luta improvisado que coloca crianças e adolescentes em confrontos físicos perigosos, sem qualquer controle ou proteção.

O local escolhido para as disputas foi o Campo da Comunidade São Cristóvão, localizado no mesmo bairro, onde jovens, alguns aparentando ter menos de 14 anos, participaram de lutas desprotegidas, usando apenas luvas e sem equipamentos de segurança essenciais, como capacetes e protetores bucais. A ausência de supervisão médica e técnica torna a prática ainda mais arriscada.

Além da violência física, o ambiente chamou atenção por práticas ilegais associadas: apostas feitas às escondidas, consumo de álcool perto dos menores e cobrança de ingresso para o público que assistia às lutas. Pior ainda, há indícios da presença de integrantes de facções criminosas, que podem estar usando o evento para aliciar os jovens.

A divulgação do evento ocorre principalmente por redes sociais e grupos de WhatsApp, facilitando o recrutamento e a organização das batalhas clandestinas. Esta já foi a segunda vez que o clube de luta clandestino aconteceu na região.

Diante da gravidade, a Polícia Civil do Amazonas já iniciou investigações e prometeu ações para coibir esses eventos. O Conselho Tutelar e o Ministério Público também foram acionados para garantir a proteção das crianças e adolescentes envolvidos. A comunidade local exige respostas rápidas para evitar que esses encontros se tornem palco de tragédias irreparáveis.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), toda criança e adolescente têm direito à proteção integral, incluindo a garantia de um ambiente seguro e livre de qualquer forma de exploração e violência. A participação em lutas clandestinas sem proteção adequada configura violação desse direito, podendo ser enquadrada como exploração e exposição à violência, práticas proibidas pelo artigo 5º do ECA.

Além disso, o envolvimento de menores em atividades que coloquem suas vidas em risco pode configurar crime de corrupção de menores e associação criminosa, conforme previsto na legislação brasileira. O ECA reforça a responsabilidade do Estado, da família e da sociedade em assegurar a proteção e o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes, exigindo ações imediatas para coibir situações como a denunciada em Manaus.

