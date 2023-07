Escola da CMM oferta novas vagas para cursos gratuitos em Manaus

A Escola do Legislativo Léa Alencar Antony, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), está com as últimas vagas para 91 opções de cursos EAD pela plataforma. As inscrições seguem até a próxima segunda-feira (31/07) pelo site http://www.cmm.am.gov.br/escola. As aulas iniciam no dia 1º de agosto, de forma gratuita.

Cada pessoa poderá fazer o registro em até três cursos. As aulas são ministradas em formato de vídeo e poderão ser concluídas até o dia 31 de agosto, com direito a certificado da Escola do Legislativo. Ao todo, são ofertadas 30 mil vagas para 91 cursos EAD, que estão divididos em 6, 12, 20, 30, 40, 60 e 80 horas pela plataforma.

O diretor da escola, Maurício Brilhante, destaca que a lista de cursos envolve diversas áreas do conhecimento e as aulas podem ser assistidas por qualquer aparelho, ampliando as possibilidades de acesso ao conteúdo programático.

“Os cursos são voltados para servidores da Casa, mas principalmente o público externo, que pode ter na Escola do Legislativo o conhecimento necessário para aumentar as chances no mercado de trabalho, seja pela TV, computador, aplicativo. Essa é a facilidade de fazer um curso EAD”, afirmou Maurício.

Sobre a Escola – A Escola do Legislativo vereadora Léa Alencar Antony foi instituída no âmbito da CMM no dia 12 de setembro de 2007 pelo então Presidente da Casa, vereador Leonel Feitoza, por meio da Resolução 049/2007.

A escola fica diretamente subordinada à presidência da Câmara, trazendo em sua estrutura um laboratório de informática, uma biblioteca e uma sala de aula com capacidade para 30 alunos, estruturada para qualificar os servidores do Poder Legislativo e oferecer cursos profissionalizantes à comunidade em geral.

Redação AM POST