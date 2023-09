Escola de Samba Presidente Vargas lança enredo no próximo sábado (23) em Manaus

Manaus (AM) – O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Presidente Vargas realiza o Lançamento do enredo para o Carnaval 2024, em evento no próximo sábado (23). Além do tema que conduzirá a Azul e Amarela na avenida, também contará com a apresentação oficial do novo 1° Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, a coroação da Corte de Bateria e o Concurso Rainha da Diversidade. A festa inicia às 20 horas, no salão de espelhos do Rio Negro Clube, situada na Av. Epaminondas, Zona Sul.

A Águia da Matinha irá em busca do acesso ao grupo especial do Carnaval de Manaus com o enredo: “Samba raiz é samba paixão, Couro Velho 20 anos de tradição”; que contará a história do tradicional grupo de samba Couro Velho, criado por antigos membros da Escola de Samba Vitória Régia, conhecidos como ‘Batuqueiros de Ouro’. A Maternidade do Samba quer retratar na Avenida a paixão dos manauaras pelo Grupo que reúne todas às sextas, uma multidão de amantes do samba na Praça 14.

O presidente da escola, Garcia Neto, afirmou que o evento de lançamento do enredo é o pontapé inicial para o Carnaval 2024. Com uma festa regada de muito samba e a participação de todos os componentes da agremiação azul e amarela.

“Vamos ter muitas surpresas reservadas para esse grande evento, a Presidente Vargas é uma escola de gente nova que faz um belíssimo Carnaval; será uma festa leve, agradável, para o público que ama a nossa escola e o Grupo Couro Velho. A sinopse do nosso Carnaval será distribuída para compor o nosso samba-enredo, convidamos toda a sociedade para essa festa do samba”, declarou.

Atrações

O evento inicia às 20 horas, com o grupo Bem Bom tocando o melhor do pagode, e irá contar com os homenageados, um show especial do Grupo Couro Velho para os amantes de samba de raiz, além do show da escola, que terá a reestreia do intérprete oficial da escola, Léo Limeira e a Bateria Mil Graus, sob o comando de Mestre Vini.

Ingressos

A entrada é franca para todo o público, as mesas com quatro lugares custam R$:50,00. Para maiores informações sobre as mesas, entrar em contato no número: (92) 98471-4145.

*Com informações da assessoria