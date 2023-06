Escola do Legislativo da CMM abre vagas para informática básica e avançada

A Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), está abrindo novas vagas para cursos de informática básica e avançada na modalidade presencial. Os cursos estão sendo ofertados em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

As inscrições iniciam na próxima segunda-feira (26/06) e se estendem até o dia 5 de julho, podendo ser feitas apenas presencialmente na Escola do Legislativo, no prédio da CMM, localizado na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, nº 850, bairro Santo Antônio, zona oeste da capital.

As aulas estão previstas para iniciar no dia 10 de julho e serão divididas em quatro turmas, nos turnos matutino e vespertino, sendo duas para informática básica e duas para informática avançada.

Parceria – Em abril, o presidente da CMM, vereador Caio André (PSC), firmou parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), para ampliar o leque de capacitações com mais 15 cursos. Somadas, as capacitações em parceria com o Cetam alcançam 600 horas de aulas gratuitas disponibilizadas à população.

