Escola é reinaugurada pela prefeitura de Manaus após 39 anos sem reforma

A espera da população do bairro São José Operário, localizado na zona Leste da capital, acabou. Após 39 anos, a escola municipal Carolina Perolina Raimunda Almeida foi totalmente revitalizada pela Prefeitura de Manaus. O prefeito David Almeida realizou a reinauguração da unidade de ensino na tarde desta quarta-feira, 3/5.

“Alunos, estamos realizando a reforma deste espaço para garantir que vocês tenham um ambiente preparado para o aprendizado. Vocês merecem essa valorização e todo o apoio da prefeitura. Tenho certeza que daqui irão sair os próximos governantes, advogados, médicos da nossa cidade. Se dediquem e sonhem alto, porque eu conheço e vivi a mesma realidade que vocês. Eu saí de uma comunidade e virei prefeito de Manaus. Através da educação, vocês também podem conseguir essa transformação de vida”, enfatizou Almeida.

A unidade escolar é coordenada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e atende cerca de 1.050 estudantes do 6° ao 9° dos Anos Finais e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O local recebeu ainda uma ampliação do Bloco C Anexo, cedido pela escola municipal Leonor Uchoa e do auditório; além de depósito de gás, ampliação da cozinha com bancadas, coifa balcão “passa-passa”, depósito de alimentos, rampa de acesso para Pessoas com Deficiência (PcDs) e palco.

A secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, revelou que se sente privilegiada por ter a oportunidade de contribuir para melhorar as condições desta tradicional escola da cidade de Manaus “Conheço essa escola desde a época em que ela servia de base para cursos de capacitação para professores. Assim, fico feliz em fazer parte desta gestão que está mudando a história da educação de Manaus”, afirmou.

A unidade de ensino possui Centro de Tecnologias Educacionais (CTE), 15 salas de aula, salas de recurso, dos professores e de leitura, além da secretaria. O prédio escolar contou ainda com a troca dos aparelhos de ar-condicionado, louças sanitárias, instalação de proteção contra descargas atmosféricas e de sistema de monitoramento, melhoria de proteção de segurança e elevação dos muros.

Para a autônoma Iracema Gonçalves de Souza, mãe da aluna Klara Pantoja, de 13 anos, do 8° ano do ensino fundamental, com a reforma, alunos e professores ganharam um espaço escolar de dignidade.

“Essa escola estava precisando muito de uma reforma como essa. Tinha problemas no telhado, não tinha ventilação, estava de fato abandonada pelas gestões anteriores. Tenho certeza que toda comunidade, alunos e professores estão muito satisfeitos com esse novo espaço que traz dignidade e conforto para todos”, disse Iracema.