Escola tem mais de 300 vagas para novos alunos e transferências em Manaus; confira

Redação AM POST

A Escola Estadual Terezinha Almeida da Silva, situada na rua Criciúma, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, está com 328 vagas disponíveis para estudantes do Ensino Médio, nos turnos matutino e vespertino. A unidade foi inaugurada no último dia 25, pelo governador Wilson Lima, e conta com estrutura moderna e equipada.

As vagas podem ser preenchidas por estudantes que desejam fazer a transferência de suas unidades escolares, ou ainda por aqueles que vão ingressar na rede pública de ensino no ano letivo de 2022.

A secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, frisa que a escola é fruto de uma parceria entre os governos estadual e federal e que tem uma infraestrutura pronta para atender os estudantes. Em 2020, o Governo do Amazonas assumiu a construção, que estava parada desde 2014.

“Temos essa escola com um corpo docente afiado, comprometidos com a educação e progresso dos alunos, e achamos necessário informar à comunidade que ainda há vagas para matricular estudantes que vão cursar ou estão cursando o Ensino Médio. Este é mais um fruto do trabalho incansável do governador Wilson Lima em prol da educação”, destacou a secretária.

Matrículas

Os interessados nas vagas podem acessar o site matriculas.am.gov.br ou ir diretamente na secretaria da EE Terezinha Almeida para solicitar a vaga. Para a matrícula, são necessários os seguintes documentos:

Comprovante de conclusão de escolaridade anterior para a etapa pretendida;

Histórico escolar ou declaração de transferência com validade de 30 dias;

Certidão de nascimento (original e cópia);

Certidão de casamento (original e cópia);

CPF e RG (original e cópia) do responsável pelo aluno menor de idade;

Comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula);

Cartão de vacinação (cópia);

Duas fotos 3X4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.