Escolas municipais de Manaus se preparam para retorno das aulas presenciais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus iniciou em março a preparação das 506 unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed), para receber os mais de 250 mil alunos, no início das aulas híbridas, previstas para o dia 18 deste mês. Os serviços nas escolas incluem limpeza e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, limpeza da caixa d’água e fossa séptica, dedetização, entre outros.

Continua depois da Publicidade

O objetivo da ação é garantir um ambiente seguro e adequado aos alunos, professores, familiares e toda comunidade escolar, que há mais de um ano estão em sistema de teletrabalho, devido à pandemia do novo coronavírus. “Seguimos trabalhando em nome de um retorno seguro, não queremos colocar ninguém em risco. A gestão do prefeito David Almeida preza pela qualidade da educação e pela saúde de todos, por isso, estamos fazendo alguns ajustes nas escolas, para que tudo esteja adequado, dentro dos protocolos dos órgãos sanitários, para receber alunos e servidores”, explicou Pauderney Avelino, secretário municipal de Educação.

Para o retorno das aulas híbridas foi montada uma força-tarefa pela equipe da engenharia da Semed, que visitou as unidades de ensino das zonas urbanas, rurais e ribeirinhas, para verificar a necessidade de cada uma. Mais de 200 unidades de ensino já estão prontas para receber os alunos. As restantes necessitam de pequenos reparos, que já começaram a ser realizados.

“Nesse período realizamos várias manutenções nos condicionadores de ar, capinação, sanitização, limpeza da caixa d’água e verificação da qualidade da água. Além disso, as manutenções básicas também fazem parte dessa ação, que são a verificação das portas, vidros, maçanetas, pinturas, reparos elétricos, forros e alinhamentos das telhas, tudo isso para garantir um retorno seguro dos nossos alunos e profissionais”, explicou Ernesto Oliveira, diretor de Engenharia da Semed.

Continua depois da Publicidade

Manutenção

Na escola municipal Professor Raimundo Almeida Lúcio, na Colônia Terra Nova, zona Norte, que atende 1.324 alunos, do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, foi realizada a manutenção na parte elétrica, entre outros serviços.

De acordo com a gestora Erleane Oliveira, toda a equipe escolar e comunidade estão envolvidas no processo de preparação da unidade.

Continua depois da Publicidade

“Montamos uma comissão para discutir sobre esse retorno de forma segura. E agora nossa escola está preparada para receber as crianças e professoras, vários serviços foram realizados para que o retorno seguro aconteça”, informou a gestora.

Sinalização

Além da parte de infraestrutura, as escolas também receberam materiais de sinalização de toda a área escolar, com orientações e informações sobre as medidas de proteção contra a Covid 19, totens com álcool em gel e termômetro.

Continua depois da Publicidade

“Todas as escolas já receberam o “kit Covid” com álcool em gel. Os adesivos foram entregues para as Divisões Distritais Zonais (DDZs), que vão distribuir nas escolas, porque algumas já receberam no ano passado, mas 50% ainda não recebeu os adesivos”, explicou Moisés Fernandes Nunes, chefe da Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Depósito (Dpad) da Semed.