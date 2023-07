Escolas municipais terão horário diferenciado nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina; confira

Por conta do decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM), em edição extra nº 5.633, desta sexta-feira, 21/7, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que não haverá aula no turno matutino nos dias 24/7 e 2/8, dias de jogos do Brasil na Copa de Futebol Feminina.

Vale ressaltar que, nesses dias, serão mantidas as aulas do 6º Tempo para as turmas de 5ºs e 9ºs do Programa Educa+Manaus. As escolas de tempo integral funcionarão a partir do turno vespertino e receberão os estudantes com o almoço.

Quanto à reposição dos conteúdos dos dias em que não ocorrerem as aulas, a equipe das unidades de ensino formulará os encaminhamentos pedagógicos para reposição destes ainda durante a semana em que as aulas forem suspensas.