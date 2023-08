Espaço de eventos é interditado em Manaus

Um espaço de eventos, localizado na rua Fortaleza, no Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus, foi interditado, na noite desta sexta-feira (11/08), após ser flagrado pela Central Integrada de Fiscalização (CIF) em funcionamento, mas sem licença para o uso de equipamentos sonoros. Durante a CIF, agentes do Juizado da Infância e da Juventude Infracional (JIJI) encontraram no evento, um adolescente de 14 anos sem documentos de identidade.

A CIF foi realizada entre a noite de sexta-feira e madrugada deste sábado (12/08). Ao todo, foram fiscalizados cinco locais entre casas de eventos, lanches e bares, localizados nas zonas centro-sul e leste de Manaus.

O secretário de Estado de Segurança Pública, General Carlos Alberto Mansur destacou a eficiência da CIF e a integração entre os órgãos policiais e fiscalizadores. “Na CIF nós reunimos órgãos tanto do Estado, quanto da Prefeitura, que tenham alguma entrega voltada para a fiscalização. Agora, nesta noite, teremos em toda a cidade, uma equipe grande fiscalizando. Uma integração muito positiva e, ressalto, que nós fazemos CIFs todos os finais de semana, o que tem dado muito bom resultado”, destacou Mansur.

Durante o cumprimento das fiscalizações, uma denúncia levou os agentes integrados a um evento realizado em Adrianópolis. No local, fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), identificaram que a festa estava sendo realizada sem a documentação exigida pelos órgãos fiscalizadores. No mesmo espaço, o JIJI encontrou um adolescente de 14 anos sem documentos de identidade. O espaço foi interditado para uso de equipamento de som pela Semmas, orientado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implirb) e intimado pelo JIJI.

Durante a madrugada de sábado, outros quatro estabelecimentos, localizados na Colônia Antônio Aleixo e no Zumbi, na zona leste, foram alvos das fiscalizações. Dois dos alvos foram autuados pelo CBMAM, por não terem o Auto de Vistoria do órgão. Os responsáveis foram orientados a realizarem as adequações para o funcionamento dos estabelecimentos.

Orientações

Durante as fiscalizações, equipes da secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejus) e Assistência (Seas) realizaram abordagens e orientações ao público presente. Fiscais da Vigilância Sanitária instruíram os proprietários dos estabelecimentos, que vendem alimentos para cumprirem as exigências dos órgãos sanitários.

Efetivo

Além dos fiscais da Semmas, dos agentes do CBMAM, JIJI, Imurb, Sejusc, Seas, a CIF contou, ainda, com a integração da Guarda Civil Municipal (GCM), da Polícia Militar do Amazonas, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Amazonas Energia e de Secretarias e da SSP-AM.

Redação AM POST*