Espaço de Lazer e Convivência é entregue para moradores do bairro Aparecida

Com um baile de carnaval infantil e ações de educação ambiental, o Governo do Amazonas inaugurou, nesta sexta-feira (09/02), o Espaço de Lazer e Convivência Marcos Aurélio do Nascimento, localizado no bairro Aparecida, zona sul de Manaus. O complexo, com 1.397 metros quadrados de construção, visa melhorar a qualidade de vida e promover a prática esportiva entre os nove mil moradores da área.

A entrega foi realizada pelo vice-governador do Estado, Tadeu de Souza, que reiterou o compromisso da gestão Wilson Lima em proporcionar ambientes que contribuam para o bem-estar da população. O novo local teve seu projeto desenvolvido e executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), considerando as sugestões da própria comunidade do entorno.

“Aqui era um espaço ermo, abandonado, inclusive com lixeiras viciadas e, muitas vezes, com cometimento de delitos. Hoje, temos um espaço que é exemplo para o resto da cidade, que valoriza a comunidade. É um espaço de convivência intergeracional, de idosos, de jovens e de crianças”, destacou Tadeu de Souza.

A infraestrutura inclui uma praça acessível, salas multiuso, quadra poliesportiva, pista de caminhada, playground infantil, academia ao ar livre, áreas verdes e espaços para esportes.

“O Governo Wilson Lima, através da UGPE e outras secretarias, tem um histórico na cidade de Manaus de revalorizar vários espaços que, historicamente, estavam abandonados, fazendo requalificação, ampliação e consolidando, o que é uma demanda da própria população. São locais onde conseguimos prestar múltiplos serviços”, afirmou o vice-governador.

A inauguração foi marcada por um evento de carnaval infantil com uma banda e a participação de aproximadamente 100 crianças da comunidade. Estiveram presentes o deputado estadual João Luiz, autor da proposta para a construção do espaço, os secretários Fausto Júnior (Desenvolvimento Urbano), Jorge Oliveira (Esporte), Kely Paixão (Assistência Social) e Marcos Apolo Muniz (Cultura), além de líderes comunitários.

Obra sustentável

Na ocasião, o vice-governador e demais autoridades presentes fizeram o plantio simbólico de mudas de ipê rosa – uma das espécies inseridas no projeto da UGPE para arborização de Manaus – na área verde do Espaço de Lazer e Convivência Marcos Aurélio do Nascimento. No local, há um ponto específico destinado à contemplação da natureza.

De acordo com a subcoordenadora de Financeira da UGPE, Daniella Jaime, que representou o secretário Marcellus Campêlo, o projeto arquitetônico segue conceitos de sustentabilidade. A quadra possui parte da cobertura feita por telhas translúcidas, o que permite o aproveitamento da luz do dia e, ao mesmo tempo, o conforto térmico na área interna.

“Aqui é uma obra muito complexa, era um espaço completamente degradado, com uma grande vala, espaço de uma lixeira viciada. Nós elaboramos um projeto. Nossa equipe conseguiu fazer uma obra tão envolvente, tão humanizada num espaço tão pequeno”, enfatizou a subcoordenadora.

Mais oportunidades

A administração do complexo ficará por conta das secretarias estaduais do Desporto e Lazer (Sedel), que oferecerá atividades esportivas, inclusive por meio do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci); e de Assistência Social (Seas), com uma programação permanente de diferentes cursos de qualificação profissional para a comunidade.

“A Sedel vai colocar todos os seus projetos, sócio-esportivo, Projeto RespirAr e trazer todo o suporte do esporte, também, aqui para o bairro da Aparecida, porque é um bairro tradicional de Manaus. O mais importante é que a comunidade ganhou esse novo espaço”, disse o titular da Sedel, Jorge Oliveira.

Moradora do bairro Aparecida desde que nasceu, a aposentada Geraldina Souza da Silva, de 70 anos, fez questão de participar da inauguração e pretende fazer aulas de pilates no novo espaço.

“Quando teve a oportunidade de melhorar esse lazer pra gente, que é a coisa mais linda, que eu mais sonhava na vida. Esse lazer para mim, para os idosos, crianças, jovens foi uma coisa muito boa. Eu só tenho a agradecer ao governador, só isso mesmo, porque foi muito bom pra gente. É lindo olhar lá na minha janela e ver essa maravilha aqui desse espaço e ver essas crianças brincando”, comemorou a idosa.

Homenagem

O Espaço de Lazer e Convivência Marcos Aurélio do Nascimento recebeu o nome em homenagem à memória do morador e líder comunitário do bairro, que faleceu em 2006, aos 41 anos. Ele foi idealizador de importantes projetos voltados para crianças, adolescentes e idosos do bairro.

Nascido no dia 23 de agosto de 1965, Marcos Aurélio residiu na rua Benjamin Silva, em frente ao Espaço de Lazer e Convivência que, a partir de agora, leva o seu nome.

Em 1995, montou uma fanfarra com os alunos da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida para o desfile escolar de Sete de Setembro e o concurso de fanfarras promovido pela Secretaria de Estado de Educação. No mesmo ano, se tornou presidente da Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Em 2004, fundou a banda Os Caras de Pau. Em períodos de Copa do Mundo, se dedicava a pintar a rua Leonardo Malcher, sendo um dos idealizadores para inscrevê-la no concurso nacional que elegia “A Rua da Copa”.

Redação AM POST