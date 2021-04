Espaço gastronômico no P.10 homenageia os trabalhadores neste sábado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Esta data comemorativa é dedicada à conquista de todos os trabalhadores durante a história. Por isso, apesar de seu nome completo ser Dia mundial do trabalho, muitas pessoas preferem usar Dia do trabalhador, porque esta é uma forma de homenagear os trabalhadores.

Pensando nesta data tão importante no calendário brasileiro o restaurante Biliskão, localizado R. Vinícius de Souza Lima, 495 – Parque Dez de Novembro, vai homenagear seus clientes com ações não só no dia do trabalhador, mas sim no mês todo. A casa vai ter no dia 01 de maio, a partir das 19hs, o cantor Caio Camargo, tocando os sucessos do momento, na voz e violão. Também será oferecida uma promoção aos frequentadores neste dia, quem comprar 2 x-saladas, ganha mais 1 x-salada e no decorrer do mês o cliente que for almoçar e optar pelo buffet, vai poder dar um palpite de quanto vai pesar seu prato, se acertar o peso, não pagará sua refeição.

O restaurante esta intensificando os cuidados e todos os protocolos exigidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde), o objetivo é de receber seus clientes com total segurança disponibilizando álcool em gel em todas as mesas, aumentando o distanciamento de 1,5m entre as mesas (intercalando sim e não), já para os clientes que vão se servir no sef service o estabelecimento disponibiliza luvas descartáveis, os pratos e talheres são esterilizados, os atendentes são capacitados, treinados em relação à covid – 19 e todos usam os EPIs de segurança, há a disponibilização de produtos descartáveis (prato, talheres e copos) caso o cliente queira para se sentir mais seguro, além da casa ter ganhado da Abrasel no Amazonas o selo “Estabelecimento Responsável”, que qualifica como referência de qualidade e capacitação na higienização contra o coronavírus.

Para um dos donos do Biliskão, Gabriel Oliveira, “Esta é uma data bem marcante no calendário e pensando em nossos clientes resolvemos homenageá-los, não só no dia, mas o mês todo. Estamos intensificando os cuidados e protocolos exigidos pelos órgãos responsáveis, para melhor atender a população e mostrar que os nossos clientes podem vir ao restaurante com sua família e se sentirem seguros, afinal estamos num “novo normal” e até todos se vacinarem temos que cuidar uns dos outros”, afirma Gabriel.

Curiosidades do “Dia do Trabalho”

Em 1º de maio de 1940, o presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo. Este deveria suprir as necessidades básicas de uma família (moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer).

Em 1º de maio de 1941 foi criada a Justiça do Trabalho, destinada a resolver questões judiciais relacionadas, especificamente, as relações de trabalho e aos direitos dos trabalhadores.

Nos últimos anos a expressão “Dia do Trabalhador” ou “Dia dos Trabalhadores” passou a ser muito utilizada em referência à data comemorativa do dia 1º de Maio. Muitas pessoas consideram ser mais adequada esta segunda opção, pois faz referência ao trabalhador (merecedor da comemoração). Para estas pessoas, chamar a data de “Dia do Trabalho” não é o mais adequado, pois enfatiza o trabalho (ato de criar e produzir bens e serviços em troca de uma remuneração). Porém, no Brasil atual, as duas opções ainda são muito usadas.

* Com informações da assessoria de imprensa