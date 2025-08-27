Especialista alerta que ambientes inadequados podem causar crises em crianças autistas

Notícias de Manaus – Sons altos, calor excessivo, iluminação intensa e até a desordem de um ambiente podem desencadear crises sensoriais e emocionais em crianças autistas. Esse alerta foi feito pela neuropsicóloga e neurocientista Dra. Conceição Barbosa durante a primeira oficina de primeiros socorros emocionais e sensoriais para crianças autistas, realizada em Manaus no último dia 23 de agosto.

“Por anos tentamos adaptar as crianças autistas aos ambientes, quando o correto seria o inverso. Não há como evitar crises em uma criança autista se a casa é desorganizada, cheia de informações visuais e sem transmitir segurança. É nesse ambiente que surgem primeiro as crises sensoriais e, depois, as emocionais”, explicou a especialista.

Dra. Conceição ressaltou que é urgente repensar os espaços do cotidiano, seja em casa, na escola ou em locais públicos, para evitar esses gatilhos. “Manaus ainda não está preparada para atender uma criança autista de suporte 3 em crise. Para onde levar? A quem recorrer? Como agir? São dúvidas que ainda pairam sobre muitas famílias, educadores e da sociedade em geral”, complementou.

A oficina inédita reuniu mães atípicas, pedagogos, psicólogos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e outros profissionais de saúde. O objetivo foi oferecer conhecimentos práticos e científicos para preparar a sociedade a acolher e proteger melhor as crianças autistas em momentos de crise.

Sobre a especialista

Maria da Conceição Barbosa é psicóloga clínica, especialista em Neuropsicologia, Psicologia Jurídica e Gestão de Emergência em Saúde Pública, com pós-graduações em Neurociências, Terapia Comunitária e Gerontologia em Saúde. É MBA em Gestão de Pessoas, formada em Neuromodulação Clínica e membro da Sociedade Brasileira de Psicologia e Neuropsicologia. Dra. Conceição é fundadora e responsável técnica do Instituto de Neuropsicologia do Amazonas (Inepam).