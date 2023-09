Manaus (AM) – O espetáculo de dança ‘As Cores da América Latina’ vai ganhar quatro apresentações gratuitas em Manaus. De 23 a 25 de setembro, as sessões ocorrem em terminais de ônibus de Manaus. No dia 27, o espetáculo chega ao Teatro Amazonas.

Assinada pela Panorando Cia e Produtora, a apresentação é inspirada em três manifestações culturais latino-americanas:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Fiesta de la Tirana (Chile),

– Huaconada (Peru) e

– Cavalo-Marinho (Brasil)

Segundo o diretor do espetáculo, Fábio Moura, o público vai reconhecer elementos da cultura latino-americana na estética visual das performances.

“A visualidade cênica faz uso de uma paleta de cores vibrantes, além de seis máscaras de ‘Fofão’, personagem tradicional do Carnaval Maranhense, no Brasil, que completam a estética dos personagens”, adiantou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto foi contemplado no Concurso-Prêmio Manaus 2022 Thiago de Mello | Artistas e Profissionais da Cultura, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

As apresentações contam com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja mais matérias sobre cultura em Manaus Fique por dentro das últimas notícias clicando aqui.

Programação nos terminais de ônibus

O espetáculo será apresentado em três terminais de ônibus de Manaus. Confira a programação, por datas, horários e locais:

No sábado, 23 de setembro, a intervenção acontece no Terminal 3, das 17h às 17h20. O T3 está localizado na Avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No domingo, 24 de setembro, o Terminal 4 recebe a intervenção das 17h às 17h20. O T4 está localizado na Avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Leste de Manaus

Na segunda-feira, 25 de setembro, a apresentação ocorre no Terminal 5, das 17h às 17h20. O T5 está localizado na Avenida Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Apresentação no Teatro Amazonas

Após as apresentações nos terminais de Manaus, o ‘As Cores da América Latina’ chega ao palco do Teatro Amazonas. A apresentação ocorre na quarta-feira, 27 de setembro, às 20h.

A classificação é livre e a entrada também é gratuita.

Equipe

Fábio Moura assina a direção, a produção e a fotografia do espetáculo ‘As Cores da América Latina’. Talita Menezes é a assistente de direção. A coreografia é uma criação coletiva.

A apresentação conta com Ana Carolina Nunes, Benner Siqueira, Fernando C. Branco, Marcos Telles, Reysson Brandão e Talita Menezes como intérpretes-criadores.

Fábio Moura e Talita Menezes dividem a visualidade e a pesquisa musical. Lú de Menezes fez a confecção do figurino.

Panorando

A Panorando Cia e Produtora foi fundada em 2016, para integrar profissionais das artes em Manaus. Em 2017, o grupo passou a atuar como produtora de eventos e de espetáculos de dança e teatro.

O ‘Festival 5 Minutos em Cena: Circo, Dança, Teatro e Performance’ é um dos destaques das produções da Panorando. Em 2018, a companhia recebeu uma Menção Honrosa da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), o Troféu Jurupari, pela realização do evento.

O grupo também produziu os espetáculos in process: curumins (2017); Notas Sobre Ela (2017); 1960: título interino (2018); Jamais Fomos Modernos (2018/2019) e Sodade (2019/2020).

A companhia já circulou com espetáculos no Amazonas e nos estados do Pará, Pernambuco e Minas Gerais.

*Com informações da assessoria