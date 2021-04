Esposa de coronel Menezes deixa UTI em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após responder positivamente aos medicamentos, a esposa do coronel Alfredo Menezes, a contadora Edilene Menezes, deverá deixar a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Samel, neste sábado, 24/05, para ser transferida ao apartamento da unidade hospitalar. Na próxima segunda-feira, ela deverá receber alta médica, de acordo com informações do marido.

Edilene foi internada no dia 14/04, na UTI do Hospital Samel, após apresentar piora ocasionada por uma pneumonia bacteriana em consequência do Covid-19. Na ocasião, a contadora chegou a ser intubada. Entretanto, após responder bem ao medicação, ela foi extubada, na última quinta-feira, 22/04, e segue evoluindo bem ao tratamento.

“Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, a equipe médica que está acompanhando minha esposa, e toda minha família e amigos. As orações de todos foram importantes para que Edilene conseguisse superar mais este desafio. Ela segue bem clinicamente e tenho muita fé que na segunda, ela voltará para nossa casa para junto da nossa família”, agradeceu Menezes.