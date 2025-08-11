A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Esposa flagra marido com amante durante abordagem policial na zona Norte de Manaus; vídeo

Caso inusitado ocorreu após mulher usar GPS para seguir o carro do casal.

Por Fernanda Pereira

11/08/2025 às 07:40

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus – Uma abordagem policial na noite de sábado (9) na barreira da zona Norte de Manaus acabou se transformando em um episódio de flagrante e polêmica. Um carro da empresa R.R Emergência foi parado por agentes, mas o que chamou a atenção não foi a fiscalização, e sim o que veio à tona em seguida.

PUBLICIDADE

Segundo informações, a esposa do motorista, desconfiada de uma possível traição, instalou um GPS no veículo para monitorar seus deslocamentos. Ao segui-lo, constatou que suas suspeitas estavam corretas.

Em um momento em que o homem tentava despistar a perseguição da mulher, a polícia notou a movimentação estranha e decidiu abordar o carro. Para surpresa geral, quem conduzia o veículo era a amante do suspeito.

PUBLICIDADE

O episódio, registrado próximo à barreira de Manaus, rapidamente ganhou as redes sociais, gerando repercussão, comentários irônicos e opiniões divididas entre internautas.

Leia mais: Casal sofre acidente grave após moto derrapar em pista molhada no bairro Planalto em Manaus

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Mundo

Conselheiro de Trump promete campanha internacional pela libertação de Bolsonaro

Jason Miller intensifica críticas a Alexandre de Moraes e amplia tensão diplomática entre Brasil e EUA.

há 23 minutos

Manaus

Casal sofre acidente grave após moto derrapar em pista molhada no bairro Planalto em Manaus

O acidente chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela via no momento da ocorrência.

há 26 minutos

Polícia

Homem é preso em flagrante por tentar matar companheira em Tefé

Vítima sofreu cortes e hematomas

há 27 minutos

Amazonas

Siamesas nascidas no Amazonas e separadas em cirurgia em Goiás retornam para casa

As irmãs Eliza e Yasmin seguirão recebendo atendimento domiciliar oferecido pelo Governo do Estado.

há 48 minutos

Brasil

Eduardo Bolsonaro viaja a Washington para tratar de sanções a autoridades brasileiras

Deputado terá agendas com autoridades americanas ao lado do jornalista Paulo Figueiredo; foco será cenário político após prisão de Jair Bolsonaro.

há 1 hora