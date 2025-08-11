Esposa flagra marido com amante durante abordagem policial na zona Norte de Manaus; vídeo

Notícias de Manaus – Uma abordagem policial na noite de sábado (9) na barreira da zona Norte de Manaus acabou se transformando em um episódio de flagrante e polêmica. Um carro da empresa R.R Emergência foi parado por agentes, mas o que chamou a atenção não foi a fiscalização, e sim o que veio à tona em seguida.

Segundo informações, a esposa do motorista, desconfiada de uma possível traição, instalou um GPS no veículo para monitorar seus deslocamentos. Ao segui-lo, constatou que suas suspeitas estavam corretas.

Em um momento em que o homem tentava despistar a perseguição da mulher, a polícia notou a movimentação estranha e decidiu abordar o carro. Para surpresa geral, quem conduzia o veículo era a amante do suspeito.

O episódio, registrado próximo à barreira de Manaus, rapidamente ganhou as redes sociais, gerando repercussão, comentários irônicos e opiniões divididas entre internautas.

