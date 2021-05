Esquerda realiza manifestação contra Bolsonaro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Manifestantes contrários ao governo de Jair Bolsonaro em Manaus, ligados a grupos de esquerda, aderiram a uma manifestação nacional e protestam neste sábado (29) contra a gestão do mandatário. O ato iniciou na Praça da Saudade, no Centro de Manaus, passando por algumas das principais avenidas da cidade, com passeata terminando no Largo do São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas.

Entre as reivindicações dos manifestantes da capital estão cobrança pela vacinação em massa e os cortes de verba para Educação.

O protesto acontece em meio à pandemia do novo coronavírus. Só em Manaus, já são quase 13 mil mortos pela covid-19. No Brasil inteiro, o número de casos já beira os 17 milhões, com mais de 450 mil mortos em todo o país. Além disso, pelo menos nove capitais, além do Distrito Federal, têm ocupação acima de 90% dos leitos de UTI.

As manifestações no país foram alvo de críticas por acontecerem presencialmente em meio à pandemia e com prenúncios de uma terceira onda.

O ato contra Bolsonaro é promovido por entidades como a União Estadual dos Estudantes (UEE-AM) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES). Organizações partidárias, como a Juventude Juntos, a Juventude do PT, e partidos como PT, PSOL, Rede e PSTU estão na liderança do evento.