Estabelecimentos são autuados por órgãos fiscalizadores em Manaus

Durante uma operação coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), realizada entre a noite de sexta-feira (26/01) e a madrugada deste sábado (27/01), oito estabelecimentos entre bares e casas de shows foram autuados ou notificados pela Central Integrada de Fiscalização (CIF) nas zonas norte e leste de Manaus.

As equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) identificaram as principais irregularidades, incluindo o uso inadequado de equipamentos sonoros, principalmente em locais abertos. Além disso, foram realizadas autuações pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) devido à obstrução do passeio público com mesas e cadeiras por parte desses estabelecimentos.

No total, dez estabelecimentos foram fiscalizados, com oito deles apresentando irregularidades. Na avenida Tambaqui, no Jorge Teixeira 4, zona leste da cidade, um bar foi autuado novamente por descumprimento do Auto de Interdição.

Outro estabelecimento, localizado na avenida Alphaville, no Novo Aleixo, zona norte, que já havia sido alvo de ações anteriores da CIF, foi novamente notificado pela Semmas devido ao uso de equipamento sonoro sem a licença ambiental necessária. Além disso, o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) aplicou uma autuação pela ausência de Auto de Vistoria.

Durante a operação, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) identificou dois funcionários do local, ambos com 17 anos de idade, o que levou à orientação por parte dos agentes. A presença de jovens e crianças também foi observada em um evento carnavalesco no São José.

Além das autuações nos estabelecimentos, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) autuou 19 condutores por infrações de trânsito, enquanto as equipes da Amazonas Energia identificaram ligações clandestinas em três estabelecimentos.

A ação contou com a participação de diversas instituições, incluindo servidores da SSP-AM, Polícias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), Secretaria Municipal de Segurança (Semseg), Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), Juizado de Infância e Juventude Infracional (JIJI), IMMU, Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas), Amazonas Energia e Implurb.