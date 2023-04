‘Estamos abandonados à própria sorte’, dizem moradores do conjunto Eldorado sobre descaso público

Redação AM POST

Moradores do Conjunto Eldorado, localizado no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus reclamam sobre a sensação de abandono do poder público no local. Segundo eles, as reclamações variam por conta de som alto, poluição visual, tráfico de drogas e até homicídios.

“Estamos abandados à própria sorte. Os bares fazem o que querem e ninguém faz nada. É lixo na calçada depois que o expediente acaba, som alto depois do horário permitido. É triste”, desabafa um morador que preferiu não se identificar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo os moradores, a região ganhou ponto fixo de tráfico de drogas em algumas ruas do entorno da praça do caranguejo, tradicional ponto que reúne vários bares que transmitem jogos de futebol.

“A gente se reúne com amigos e família e acaba percebendo a movimentação. Os traficantes ficam na rua, na esquina e até mesmo na praça, comercializando os entorpecentes”, completa o morador.

Crimes

Em dezembro de 2022, Ewerton Santos Queiroz, 37, foi executado a tiros na praça. Segundo informações, dois criminosos se aproximaram em uma motocicleta e atiraram contra Ewerton, que caiu morto na sarjeta. O crime ficou sem solução e nada foi feito para garantir a segurança no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do recente homicídio, crimes como roubo e furto têm sido cada vez mais comuns na região.

Poluição

Para finalizar as reclamações, os moradores ainda levantam apontamentos sobre a poluição no local. Os estabelecimentos têm usado lonas para impedir que a chuva molhe as cadeiras e os clientes que ficam na área externa do local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo eles, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) já teria notificado os bares sobre a poluição visual. Além disso, os espaços tem jogado os lixos produzidos durante o expediente em uma lixeira viciada.