“Estamos entrando nas ruas da capital para torná-las as melhores do Brasil’, diz Wilson Lima sobre o programa Asfalta Manaus

Redação AM POST

O governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida vistoriaram, no fim da tarde desta segunda-feira (02/05), as obras de recapeamento das ruas do bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Na área, há vias que há 15 anos não recebem nova pavimentação. Ao todo, a parceria entre Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus vai permitir o asfaltamento de 10 mil ruas em todas as zonas da capital.

Continua depois da Publicidade

Hoje foi o início dos trabalhos de pavimentação do Programa Asfalta Manaus. Pela manhã, Wilson Lima e David Almeida vistoriaram o início dos trabalhos no bairro Alvorada 1, na zona centro-oeste. Parte dos recursos empregados no programa, o total de R$ 150 milhões, é fruto de dois convênios firmados entre o Governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), e a Prefeitura de Manaus.

“A gente tem feito parcerias com todas as prefeituras do Estado. Aqui na capital não é diferente. Hoje é um dia muito importante nessa jornada, que estamos com essas frentes de trabalho. Estou tendo a oportunidade de voltar onde comecei minha vida pública, acompanhei de perto a dificuldade de quem precisava sair de suas casas quando chovia e, também, nos dias de sol com muita poeira”, disse o governador.

Segundo a prefeitura, o programa vai montar 31 frentes de obras, são 14 empresas contratadas para dar andamento ao Asfalta Manaus. Nesta segunda-feira, além do Alvorada e Nova Cidade, os trabalhos foram iniciados nos bairros Santa Etelvina, totalizando 600 ruas nas três localidades.

Continua depois da Publicidade

“Estamos entrando nas ruas de Manaus para torná-las as melhores ruas do Brasil em infraestrutura. Nós não trabalhamos com tapa-buraco, estamos recapeando as ruas. Essa parceria tem avançado para melhorar a qualidade de vida em Manaus. Nós estamos nas ruas secundárias. Geralmente isso se faz apenas nas ruas principais, onde os carros passam. Nós estamos onde as pessoas vivem”, destacou o governador.

Evangelina Fernandes, aposentada, 57, tem uma irmã cadeirante e o péssimo estado das ruas antes dos trabalhos de repavimentação dificultava a locomoção. “Agora está ficando 100% e espero que seja em todas as ruas do bairro. É um serviço que todos nós merecemos. Agradeço de coração”, disse.