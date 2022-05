“Estamos trazendo dignidade e respeito às pessoas”, diz Wilson Lima sobre trabalho do programa Asfalta Manaus

Redação AM POST

O governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida acompanharam, nesta quarta-feira (11/05), o início dos trabalhos de recuperação das 37 ruas secundárias do bairro Redenção, zona centro-oeste da capital, como parte do programa Asfalta Manaus, que vai repavimentar 10 mil ruas em toda cidade.

O Asfalta Manaus é uma parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus. Desde o início dos trabalhos, no dia 2 de maio, Wilson Lima tem vistoriado os serviços executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

“A gente está trazendo com a Prefeitura de Manaus o asfalto, mas não é só o asfalto que se traz. Estamos trazendo dignidade e respeito às pessoas. Eu sei o que é enfrentar lama quando chove, poeira quando faz sol. Eu senti isso na pele, senti muitas vezes”, ressaltou o governador.

“Governador, o meu muito obrigado por essa parceria, por esse trabalho que tem dado certo e que vai modificar a vida das pessoas na cidade de Manaus”, disse o prefeito.

Durante os serviços, é realizada a remoção da camada desgastada do pavimento para a implantação de um novo asfalto com melhor qualidade e durabilidade. Para a execução dos trabalhos, o Governo do Amazonas repassou recursos para a Prefeitura de Manaus.

O convênio Asfalta Manaus 1 tem o valor total de R$ 110.442.704,28, sendo R$ 100 milhões do Estado e o restante de contrapartida do Município. O convênio Asfalta Manaus 2 é de R$ 51.585.108,91, sendo R$ 50 milhões do Estado e o restante de contrapartida da Prefeitura.

O programa faz parte de um pacote de investimentos do Estado na capital cujo protocolo de intenções foi assinado por Wilson Lima e David Almeida, em outubro do ano passado, no aniversário de Manaus.

Nele, o Governo do Amazonas destina R$ 580 milhões para a Prefeitura executar obras e serviços na cidade. Ao todo, são 11 projetos nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente e desenvolvimento econômico.

“Alegria e felicidade, é como se estivessem olhando quem está às margens da sociedade. O governador é o cara, chegou, falou e cumpriu”, disse Irecê Medeiros, 59 anos, produtora rural que, há 20 anos, mora no bairro Redenção.