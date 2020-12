“Estou deixando um legado para Manaus”, diz Arthur, ao conferir andamento de obras na cidade

Redação AM POST

“Minha luta vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de dezembro”, disse o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ao cumprir uma extensa agenda de visita a obras nesta terça-feira, 22/12, nas áreas de Educação, Esporte e Projeto Social, que já estão em fase de conclusão. As mesmas integram o legado deixado por Arthur em seus oito anos de gestão.

Continua depois da Publicidade

Acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, o prefeito iniciou o dia realizando a entrega de cheques simbólicos para OSCs contempladas em Edital de Fomento, do Fundo Manaus Solidária, depois, inaugurando mais uma clínica da família na cidade, na zona Sul, além de reabrir a biblioteca municipal João Bosco Evangelista, no Centro.

O primeiro canteiro de obras visitado foi o do Centro Municipal de Convivência da Família e do Idoso, no bairro São José, zona Leste, que está com 60% dos trabalhos executados e na fase de pintura, acabamento de cobertura e finalização do telhado. Na sequência, o prefeito esteve na escola municipal Divino Pimenta, no bairro Jorge Teixeira. Tanto o centro municipal quanto a escola seguem com os trabalhos em ritmo acelerado. Já no Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), localizado no conjunto Águas Claras, no bairro Novo Aleixo, os serviços seguem com mais de 80% de conclusão.

“Quando vejo a obra imensa desta ‘escolona’, vejo que vale a pena a gente nunca desistir daquilo que queremos. Eu quero o melhor para Manaus, quero o melhor para a educação dos nossos alunos e a obra que eu não conseguir concluir, o povo de Manaus sabe do esforço que estou fazendo todos os dias, sabe que é um legado que estou deixando para a cidade e que deixo um trabalho de fácil complementação para a próxima gestão. Eu insisto até o final e nossa luta vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de dezembro de 2020, enquanto eu for prefeito de Manaus”, disse Arthur Neto, ao destacar o legado de obras que está deixando para a capital amazonense.

Continua depois da Publicidade

Do Cime, Arthur seguiu para o corredor ecológico do Mindu, uma das obras de maior impacto urbanístico, ambiental e social da gestão municipal. Executada por meio do Programa de Recuperação Ambiental e Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu (Promindu), a intervenção nasceu da necessidade de implantar soluções ambientais corretas na área da bacia do igarapé do Mindu, interrompendo um ciclo de vários anos de ocupação irregular em áreas de preservação permanente. A obra visa ainda desafogar o trânsito da avenida Autaz Mirim, auxiliando os motoristas que seguem da zona Leste para a zona Norte.

O prefeito também conferiu o andamento dos trabalhos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Magnólia Frota, na Cidade Nova, zona Norte, e de lá seguiu para o parque dos Bilhares, na zona Centro-Sul, onde acompanhou os serviços noturnos dos trabalhadores, que estão empenhados em concluir o skate parque Ulysses Boca, uma grande pista de skate que vai homenagear o jornalista e skatista Ulysses Marcondes.

Continua depois da Publicidade

“Visitamos todas as zonas da cidade e agora à noite fiquei feliz ao ver que o trabalho segue durante a noite. Esta obra está terminando, vai sair e vai ser uma grande homenagem ao Ulysses, um grande amigo que todos nós amamos. Será uma pista diferenciada, milimetricamente calculada, para divertir os amantes do skate manauara”, concluiu Arthur.