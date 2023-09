Estrutura do ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’ empolga o público presente nesta primeira noite

Manaus/AM – “Para mim, tudo é instagramável”. Assim a servidora pública Dejane Torres, 47, definiu o festival “#SouManaus Passo a Paço 2023”. O evento conta com portais temáticos em todas as entradas de palco, áreas específicas para foto, além dos palcos que também atraem a atenção do público pela beleza.

Organizado pela Prefeitura de Manaus, o evento, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro no centro histórico da cidade, alia a beleza histórica do espaço com uma megaestrutura que chama a atenção as pessoas presentes nesta primeira noite.

Dejane foi uma das pessoas que chegou e ficou surpresa com a estrutura do #SouManaus. Para ela, 2023 supera as outras edições em organização e disposição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Está muito boa, bonita, agradável, e bem raiz. Eu só vou tentar chegar o mais próximo possível da atração principal. Pretendo tirar foto de tudo aqui”, completa.

A professora Cyda Pedrosa, 36, também ficou impressionada com a organização e aproveitou o evento para registrar cada momento.

“Estou achando muito bom o espaço, bem atrativo, chama atenção para as fotos. Eu já tirei foto na praça, na entrada e em todos os pontos turísticos”, finaliza a professora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST