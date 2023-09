Estrutura metálica da passarela de pedestres da Ephigênio Salles é instalada e obra chega a 80% de execução

Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), realizou um importante avanço na construção de uma nova passarela na Avenida Ephigênio Salles, em frente ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Na madrugada de sábado, 16 de setembro, a equipe da prefeitura içou e montou a cobertura, guarda-corpo e corrimão da passarela, marcando um marco significativo no progresso da obra.

O secretário de Obras, Renato Junior, explicou que esta passarela tem o potencial de melhorar significativamente a fluidez do tráfego em uma das áreas mais congestionadas da cidade de Manaus. A faixa de pedestres com semáforo em frente ao Tribunal de Contas frequentemente causa retenções no trânsito ao longo do dia. Com a nova passarela, os motoristas que saírem da rotatória do Coroado poderão trafegar sem interrupções até a rotatória das Letras, no bairro Dom Pedro.

Esta passarela está sendo construída com uma estrutura metálica que garante durabilidade e segurança ao equipamento. A cobertura possui telhas termo-acústicas que ajudam a evitar a absorção de calor e reduzem o som da chuva devido ao isolamento térmico e acústico. O acabamento será feito com um forro de gesso acartonado e luminárias embutidas em LED.

A fase atual da obra envolveu a instalação da estrutura metálica, e a passarela está programada para ser concluída e entregue em outubro deste ano. A estrutura metálica foi instalada sob medida para aproveitar todos os espaços dos 38 metros de extensão da passarela.

O próximo passo será a implantação de dois elevadores nas laterais da via para garantir a acessibilidade. O projeto visa melhorar a mobilidade urbana e garantir a segurança dos pedestres na região.