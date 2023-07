A estudante Eloíze Bais, da Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Altair Severiano Nunes, na zona centro-sul de Manaus, teve o desenho selecionado no “Concurso de Desenhos” para escolha da identidade visual da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT 2023), que deve acontecer de 14 a 20 de outubro de 2023. Destaque entre as artes de todo o Brasil, o desenho de Eloíze concorre entre os dez finalistas selecionados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pode ser o vencedor da disputa, por meio de voto popular.

Qualquer pessoa pode votar para escolher qual desenho representa o maior evento de popularização da ciência do país. O desenho da aluna Eloíze Bais é o “B”. O período de votação vai até 16 de julho, por meio do link. A divulgação do resultado será no dia 20 de julho.

A estudante, que desenha desde os 6 anos, explicou que a princípio estava nervosa durante a produção da obra, mas que agora, torce para que seja a selecionada para ser criadora da logo da SNCT 2023.

“No início, tive um pouco de dificuldade em criar a minha arte. Gostaria que retratasse o uso da energia limpa, tentei ao máximo transmitir essa ideia no meu desenho e, agora, estou muito feliz que fui uma das selecionadas e tenho a possibilidade de ser a criadora da arte oficial da Semana de Ciência e Tecnologia”, contou Eloíze.

Tema

Este ano, o concurso tem como tema “Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável”. A iniciativa é promovida pelo MCTI e busca selecionar e premiar o desenho que será utilizado como base para a criação da identidade visual da SNCT 2023.

A gestora da unidade de ensino, Lana Albuquerque, afirmou que o destaque em competições deste porte incentiva os estudantes a se dedicarem mais às suas habilidades.

“Quando a gente proporciona aos alunos a possibilidade de participar de competições nacionais, os impulsiona a ampliar o conhecimento deles e, com isso, eles têm a possibilidade de aprender com outros estudantes do Brasil, além de melhorar o aprendizado deles e impulsionar as aspirações de vida”, explicou a gestora.

Premiação

O estudante vencedor ganhará uma viagem a Brasília, com direito a um acompanhante, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para participar da cerimônia de abertura do evento. Os dez desenhos finalistas vão participar de exposição na galeria do site da SNCT 2023 (https://semanact.mcti.gov.br/).

