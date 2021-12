Estudantes da rede pública de Manaus terão passagem gratuita a partir de 2022

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, assinaram nesta terça-feira, 21/12, um convênio de R$ 156 milhões para garantir gratuidade ao transporte de alunos de Manaus das redes municipal e estadual de educação. Na ocasião, ambos destacaram a importância dessa luta histórica, que, na presente data, tornou-se realidade em razão da união entre prefeitura e governo do Estado na busca pela melhoria para a população.

“Essa é uma luta histórica, que transformou lideranças estudantis em lideranças políticas e graças a essa parceria entre o governador e o prefeito, os estudantes poderão andar de graça no transporte coletivo. O ego dá espaço para a parceria e a benfeitoria da população, e esse convênio, que vai até 31/12/2022 por questões maiores que nós, mas rogo a Deus que possamos renovar isso, pois na parte da prefeitura nós não vamos retroagir”, enfatizou o prefeito David Almeida.

“Hoje nós estamos assinando um convênio de R$156 milhões, sendo R$120 milhões do estado e R$36 milhões de contrapartida da Prefeitura. Em 2022, nenhum dos alunos da rede municipal e estadual vão pagar para ir ou voltar da escola, e isso é muito importante principalmente neste ano que voltamos da pandemia, e que foi tão difícil para todos nós, mas principalmente para a população de baixa renda”, salientou o governador Wilson Lima.

A medida beneficia mais de 85 mil estudantes do ensino Fundamental e Médio da rede pública municipal e estadual com o “Passe Livre” no próximo ano letivo.

Na ocasião, o chefe do executivo municipal destacou que essa medida está alinhada com os recursos que estão sendo destinados à melhoria na mobilidade urbana da capital, como a construção de viadutos e passagens de nível, já para o início de 2022.

“A limpeza, o lixo da cidade, é onde a maior parte dos recursos da prefeitura tem destino, o segundo maior é o transporte coletivo, com essa verba nós já teríamos uma das melhores mobilidades urbanas do País. Mas para o ano que vem nós estamos planejando o anúncio de cinco viadutos e passagens de nível, já temos o dinheiro em caixa, estamos no processo para licitação e a ordem de serviço será dada entre março e abril, esse é nosso objetivo, avançar na cidade de Manaus em todos os aspectos”, explicou David Almeida.

O governador Wilson Lima complementou a fala a respeito da mobilidade urbana na capital e agradeceu ao prefeito pelo empenho por este objetivo.

“Estamos fazendo obras estruturantes, assim como o prefeito David Almeida, estamos fazendo a maior intervenção viária de todos os tempos, e vamos melhorar, diminuir o tempo de viagem na cidade de Manaus. Nosso objetivo é que a mobilidade urbana seja melhorada, e sei que esse é um objetivo da Prefeitura”, explicou o governador do Amazonas.