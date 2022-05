Estudantes devem solicitar liberação de crédito de gratuidade do transporte em Manaus

Redação AM POST

Para garantir o direito à gratuidade no transporte público, os alunos da rede pública estadual e municipal de Manaus devem solicitar a liberação de crédito no site do Estudante, no endereço https://estudantes.manaus.am.gov.br. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), esclarece que os créditos de gratuidade serão liberados apenas após a solicitação no site.

No mês de maio já estão reservados 44 créditos para os alunos que efetuarem a solicitação. Estes são referentes aos 22 dias úteis de aula deste mês.

A baixa procura pelos créditos é motivo de preocupação pelo IMMU e, por isto, faz alerta aos alunos. Em abril, dos 136 mil estudantes que tinham direito ao benefício, apenas 20 mil buscaram os créditos.

A chefe da Divisão de Atendimento Social do IMMU, Jamily Campelo, explicou como os estudantes podem garantir a gratuidade.

“Desde o início de abril, a recarga deve ser solicitada pelo próprio estudante. No site, os estudantes devem informar apenas o CPF e data de nascimento para acessar os serviços. Depois deve-se clicar no ícone ‘Consulte o seu cadastro’ e logo após apertar no botão ‘Verificar’. Logo abaixo, vai aparecer o saldo, se tiver negativo, ela aperta no botão ‘Solicitar’. Esse processo é de suma importância, para que não corra o risco de o aluno ficar sem os créditos”, frisou a chefe da Divisão, acrescentando que todos os meses, o aluno deve realizar o mesmo procedimento.