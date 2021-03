Estudantes têm uma semana para garantir meia passagem estudantil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A uma semana do encerramento do cadastro e recadastramento da meia-passagem estudantil, promovido pela Prefeitura de Manaus, 44.141 estudantes já garantiram o benefício para manter suas atividades educacionais neste ano. O recadastro e novos cadastros estudantis encerram na próxima quinta-feira, 18/3, e devem ser feitos no site http://estudantes.manaus.am.gov.br.

A chefe da Divisão de Atendimento Social do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Jamily Campelo, voltou a frisar a importância de fazer o cadastro ou recadastro.

“Os estudantes devem estar atentos ao período, para que não fiquem fora do sistema e não percam esse benefício, que é previsto em lei. Todos os estudantes devem assegurar esse direito. O sistema garante o acesso a uma passagem a um valor mais baixo com o uso do cartão”, frisou

Passo a passo

Para os estudantes que já usufruem do benefício, o procedimento é o recadastro, no qual se atualizam todas as informações acadêmicas do ano de 2020 para 2021. Nesse processo, o aluno informa se mudou de endereço, instituição de ensino, curso e a frequência semanal.

Após esse procedimento, o aluno aguarda a instituição confirmar os dados informados pelo sistema do Sinetram; e, se tudo estiver dentro do solicitado, a própria instituição aprova o cadastro. É importante lembrar que, mesmo que os estudantes da capital permaneçam na escola do ano anterior, os dados devem ser atualizados.

Para os estudantes que nunca utilizaram o benefício da meia-passagem, o procedimento é o cadastro, que também deve ser feito pelo site. É importante lembrar que tanto o cadastro quanto o recadastro da meia-passagem devem ser feitos até o dia 18 de março. É preciso ficar atento ao prazo a fim de que não ocorra a suspensão na compra de créditos de meia-passagem para estudantes que já usufruem do benefício.

Em caso de dúvidas ou necessidade de outras informações relacionadas aos processos de cadastro e recadastro, o estudante pode ligar para (92) 2123-0700 ou 98444-4412.