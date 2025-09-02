“Eu confiei que minha filha estava segura” diz mãe ao denunciar madrasta suspeita de espancar criança autista na Zona Leste de Manaus

Notícias de Manaus – Na última sexta-feira (29), uma adolescente autista de 13 anos foi brutalmente espancada por sua madrasta, Neuciane da Silva Santos, de 25 anos, na casa de seu pai, Antônio Valente Lima, de 61 anos, no bairro Valparaíso, Zona Leste de São Paulo.

A mãe da vítima, Michelle Moraes, de 47 anos, relatou que a filha estava hospedada na casa do pai há cerca de três semanas, enquanto ela se submetia a um tratamento de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência, as agressões começaram após um desentendimento envolvendo dois cachorros. Antônio, que estava trabalhando, afirmou que ao retornar para casa, encontrou Neuciane em cima da filha, que já estava no chão.

A mãe, profundamente abalada, expressou sua indignação: “Eu confiei que minha filha estava segura…uma mulher de 25 anos em cima de uma criança de 13 não tem como se defender.” disse Michelle revoltada.

Além da agressão física, a adolescente também sofreu ofensas verbais. A mãe, preocupada com a segurança de outras crianças autistas, ressaltou a importância de denunciar casos como esse: “Minha filha é indefesa, não vou deixar passar em branco. É fundamental que as mães relatem o que está acontecendo.” concluiu a mãe em tom de desabafo.

A situação gerou repercussão e chamou a atenção para a violência contra crianças com deficiência, enfatizando a necessidade de proteção e apoio para essas vítimas. As autoridades estão investigando o caso.