A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

“Eu confiei que minha filha estava segura” diz mãe ao denunciar madrasta suspeita de espancar criança autista na Zona Leste de Manaus

Agressões ocorreram na casa do pai da vítima, no bairro Valparaíso, Zona Leste.

Por Marcia Jornalist

02/09/2025 às 09:21

Ver resumo

Notícias de Manaus – Na última sexta-feira (29), uma adolescente autista de 13 anos foi brutalmente espancada por sua madrasta, Neuciane da Silva Santos, de 25 anos, na casa de seu pai, Antônio Valente Lima, de 61 anos, no bairro Valparaíso, Zona Leste de São Paulo.

PUBLICIDADE

A mãe da vítima, Michelle Moraes, de 47 anos, relatou que a filha estava hospedada na casa do pai há cerca de três semanas, enquanto ela se submetia a um tratamento de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência, as agressões começaram após um desentendimento envolvendo dois cachorros. Antônio, que estava trabalhando, afirmou que ao retornar para casa, encontrou Neuciane em cima da filha, que já estava no chão.

PUBLICIDADE

A mãe, profundamente abalada, expressou sua indignação: “Eu confiei que minha filha estava segura…uma mulher de 25 anos em cima de uma criança de 13 não tem como se defender.” disse Michelle revoltada.

Além da agressão física, a adolescente também sofreu ofensas verbais. A mãe, preocupada com a segurança de outras crianças autistas, ressaltou a importância de denunciar casos como esse: “Minha filha é indefesa, não vou deixar passar em branco. É fundamental que as mães relatem o que está acontecendo.” concluiu a mãe em tom de desabafo.

LEIA MAIS: Ônibus pega fogo na Ponte do Rio Negro e gera caos em Manaus; Assista

A situação gerou repercussão e chamou a atenção para a violência contra crianças com deficiência, enfatizando a necessidade de proteção e apoio para essas vítimas. As autoridades estão investigando o caso.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

Funcionário da prefeitura de Iranduba é acusado de práticas cruéis e ilegais contra animais

Veterinário é apontado como responsável pela morte do cão comunitário Salomão

há 6 minutos

Política

Por que Bolsonaro está sendo julgado mesmo sem o golpe ter ocorrido?

Ex-presidente responde por crimes contra o Estado Democrático de Direito, que preveem punição mesmo em caso de tentativa.

há 22 minutos

Pará

Operação da PF investiga chefe de gabinete da Assembleia do Pará por desvios de R$ 198 milhões em contratos

Fabrício Buarque Correa é investigado por suspeita de fraudes na Saúde e Educação; cinco pessoas foram presas.

há 52 minutos

Política

“Doei meu salário, aguentei calado e paguei pensão”, desabafa Eurico Tavares após ser acusado de ser pai de filha de influencer

Vereador de Manaus concedeu entrevista ao podcast AM POST Entrevista desta terça-feira (2)

há 1 hora

Brasil

Flávio Dino é hostilizado em voo de São Luís a Brasília

Passageira tentou intimidar ministro do STF com ofensas verbais.

há 1 hora