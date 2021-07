“Eu não maltrato o meu filho”, diz blogueira indiciada por torturar a criança em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após ser indiciada na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) por maltratar o próprio filho de três anos e filmar as agressões, a influenciadora digital Lurdiane Agnes, de 27 anos, decidiu quebrar o silêncio e pronunciou em entrevista ao program Alô Amazonas da TV A Crítica.

A mulher declarou que nunca maltratou o garoto e tem uma relação tóxica com o pai dele há cerca de cinco anos que a fez agredir o garoto.

“Os vídeos que rolaram, eu estava brigando com ele no telefone, o meu filho sempre apronta alguma coisa, tipo em casa, besteirinha e tal, eu num momento de raiva subiu, sabe ? Porque eu cuido dele sozinha, crio ele sozinha. As vezes eu me sinto muito perturbada e fiz essa besteira que eu fiz nesse vídeo porque quem tá me vendo alí pensa que eu sou um monstro , sendo que na realidade é outra história”, disse.

A influenciadora digital também confirmou boatos de que é acompanhante de luxo. “Sobre o que estão falando que eu sou acompanhante em Manaus, que eu sou garota de luxo. Não vou mentir não, que eu sou sim, mas não maltrato o meu filho, não uso drogas, bebo socialmente, sou formada em estética, faço tudo pelo meu filho”, afirmou.

A delegada Joyce Coelho, titular da Depca, disse que as equipes policiais tomaram conhecimento do caso na quarta-feira (07/07), após receberem vídeos por meio das redes sociais, que mostravam a influenciadora agredindo a criança.

“Iniciamos as diligências e constatamos que a mulher estava no estado de São Paulo, porém ela foi notificada a comparecer na Depca para prestar esclarecimentos. Ao chegar a Manaus, ela veio à Especializada, ocasião em que alegou que havia viajado para aquele estado para tentar uma reconciliação com o pai da criança”, relatou a delegada.

Conforme a autoridade policial, durante depoimento, a mulher contou que os vídeos seriam enviados para o pai do menino. Um deles foi filmado há cerca de um mês, e o segundo na semana passada.

“Ela admite as agressões, justifica dizendo que foi um momento de leseira dela e que teria sido para se vingar realmente do pai, que esses episódios de agressão aconteceram logo após ela ter tido uma briga por telefone com o pai da criança. E isso fica claro nas imagens do vídeo”, explicou.

A mulher foi indiciada pelo crime de tortura física e psicológica, e responderá ao processo em liberdade. Já a criança foi encaminhada provisoriamente para um abrigo, localizado na zona leste de Manaus.