Evento ‘Sunset PMAM’ marca início das comemorações de aniversário da Polícia Militar

Redação AM POST

Para marcar o início das comemorações dos 185 anos da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), celebrado no mês de abril, a corporação militar realizou de forma inédita, na tarde de quarta-feira (23/03), o evento musical “Sunset PMAM”, com a participação da banda de música da instituição. O local escolhido foi um dos mais belos cartões-postais de Manaus, o Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, na zona oeste.

O objetivo das comemorações é promover, com boa música, o trabalho realizado pela Polícia Militar além da sua missão institucional. O Complexo da Praia da Ponta Negra foi escolhido como forma para aproximar as pessoas da corporação, levando-se em conta ser uma área de intensa movimentação cultural e de lazer, frequentada diariamente por centenas de amazonenses e turistas.

Conforme o chefe do Estado Maior-Geral, coronel PM Eyderson Prado, o projeto musical promovido pela instituição marca a retomada de um novo momento.

“Foram dois anos de restrições em razão da pandemia da Covid-19, e agora, com a redução nos índices epidemiológicos, podemos voltar a confraternizar com nossos familiares e amigos. E o ‘Sunset PMAM’ dá início às várias ações programadas para o aniversário da Polícia Militar em abril”, ressaltou, no evento.

Além do diretor de Logística da PMAM, Chemg, também, prestigiou o evento o coronel PM Seixas, dentre outros membros da corporação.

Celebração musical

Apesar da chuva, o público presente acompanhou com alegria a performance da Banda de Música da PMAM, que apresentou composições dos mais variados estilos. O auge da apresentação se deu ao fim do evento, com a performance do saxofonista da Banda, sargento PM Tiago Silva, que apresentou músicas em uma embarcação pelo rio Negro, desembarcando na praia do complexo turístico.

O “Sunset PMAM” acontecerá todas as quartas, sextas, sábados e domingos, na praia da Ponta Negra, e o público poderá contemplar, ao entardecer, boa música em um dos cenários mais encantadores da cidade.

Corrida

Além do evento musical, a Praia da Ponta Negra será palco de outro tradicional evento desportivo promovido pela corporação: a Corrida Tiradentes. Neste ano, a competição chega a sua 37ª edição e contará com sua primeira meia-maratona, além da versão voltada ao público infantil.