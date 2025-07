Ex-companheiro é suspeito de desaparecer com mulher e filhos no interior do Amazonas

Notícias de Policias – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou a imagem de Alexsandro da Silva, conhecido como “Branco”, principal suspeito pelo desaparecimento de sua ex-companheira, Ana Paula da Costa Barbosa, de 28 anos, e dos dois filhos dela: Kauã Miguel, de 10 anos, e Maria Ísis, de 7 anos.

A família está desaparecida desde abril de 2024, quando teria se mudado para o município de Tefé, distante 523 quilômetros de Manaus. O caso está sendo investigado pela 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em Alvarães, onde o pai das crianças registrou o boletim de ocorrência.

Segundo a polícia, o último contato direto da família com Ana Paula ocorreu no dia 23 de abril. Após essa data, mensagens enviadas do celular da jovem apresentaram conteúdo considerado incoerente, levantando suspeitas de que outra pessoa estaria utilizando o telefone da vítima.

As investigações apontam Alexsandro como o principal suspeito, com histórico criminal envolvendo estupro de vulnerável, violência doméstica e apropriação indébita. De acordo com o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, há indícios de que o suspeito tenha agido para ocultar o paradeiro da família, dificultando as buscas e o avanço das investigações.

A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Alexsandro ou da família seja repassada imediatamente. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones (97) 98417-7265 (57ª DIP) ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A família e a comunidade aguardam respostas, enquanto cresce a mobilização por justiça e pelo esclarecimento do caso, que gera comoção em todo o estado.