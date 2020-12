Ex-coreógrafo do Caprichoso morre de covid-19 em Manaus

Redação AM POST

O ex-coreógrafo do Boi Caprichoso, Erik David, morreu em decorrência a complicações da Covid-19 na noite deste domingo (13), em Manaus.

Continua depois da Publicidade

Erik era responsável pela coreografia dos itens femininos e ficou a frente do trabalho até o ano de 2016.

Em nota, o presidente do touro negro decretou luto de três dias e prestaram solidariedade aos familiares da vítima.

Leia nota na íntegra:

O boi Caprichoso teve a honra e o privilégio de contar no seu quadro de coreógrafos com um dos mais brilhantes profissionais da região, Erik David.

Um artista que nunca poupou dedicação ao nosso touro negro. Esteve durante muitos anos ao lado dos itens femininos e sempre foi um amigo que buscava incentivar as mulheres do Caprichoso.

Continua depois da Publicidade

Hoje recebemos a informação de que Erik David foi mais uma das vitimas do Coronavírus. Ele faleceu na noite deste domingo (13).

O presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato e o vice, Karu Carvalho se unem neste momento de dor aos amigos e familiares de Erik. E ao lado da nação azul e branca nessa corrente de solidariedade e sentimentos pela passagem do artista que se torna uma das estrelas da constelação azulada no firmamento azul e branco. Que Deus conforte a todos!

Continua depois da Publicidade

O presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato decreta luto de três dias pelo falecimento do coreografo Erick David.