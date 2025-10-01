A notícia que atravessa o Brasil!

Ex-deputado Arthur Bisneto completaria 46 anos e é lembrado pelo pai em homenagem emocionante

Ex-deputado federal que faleceu em maio de 2024 é lembrado pelo pai, ex-prefeito Arthur Virgílio, em homenagem emocionante no dia em que completaria 46 anos.

01/10/2025 às 22:01

Notícias de Manaus – Nesta terça-feira (1º/10), o ex-deputado federal Arthur Bisneto completaria 46 anos, caso estivesse vivo. Ele faleceu precocemente em 28 de maio de 2024, aos 44 anos, vítima de um infarto fulminante em sua residência no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

O pai do ex-parlamentar, Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, compartilhou nas redes sociais um vídeo emocionado em homenagem ao filho. No registro, ele relembrou a trajetória de Arthur Bisneto e expressou a saudade profunda que sente desde sua partida.

“Dia 30 de setembro meu filho Juliano, que faz uma carreira belíssima em uma empresa transnacional no Japão, assumiu uma idade nova. O Arthur é dia 1º de outubro, uma coincidência que no início eu achava linda, mas que hoje me faz ter saudade de um e outra enorme de outro (Arthur), que às vezes leva à comoção”, disse Virgílio.

O ex-prefeito refletiu sobre a morte precoce do filho e compartilhou sua fé de que um dia se reencontrará com Arthur Bisneto. “O Arthur muito cedo nos deixou e eu tenho certeza que um dia ele irá me receber. O nosso destino é um dia morar na casa do Senhor, numa das inúmeras moradas que por lá existem para abrigar pessoas decentes como nós sempre fomos”, afirmou.

Irmã de Sabino Castelo Branco publica foto ao lado do ex-deputado nas redes sociais: "Te amo, meu lindo"

Virgílio aproveitou para fazer uma homenagem carinhosa e direta ao filho, lembrando o impacto de sua ausência. “Eu queria desejar um feliz aniversário para você, Arthur, meu filhão, meu campeão. Um beijo para você muito fraterno, muito querido. Sinceramente, saudade muita aqui. Quando eu pego aqui (no peito), eu sinto que estou acariciando a sua cabeça. Você está aqui dentro do meu coração. Eu não entendi que você tenha morrido, entendi que você foi para outro plano”, declarou emocionado.

Carreira política de Bisneto

Deputado estadual: Cumpriu três mandatos na Assembleia Legislativa do Amazonas, entre 2003 e 2015.

Deputado federal: Exerceu o cargo de 2015 a 2019, pelo PSDB.

Outros cargos: Foi vereador em Manaus (a partir de 2000) e secretário-chefe da Casa Civil da capital amazonense entre 2017 e 2018, durante a gestão de seu pai.

Candidato a vice-governador: Concorreu como vice na chapa de Omar Aziz nas eleições de 2018.

Outras afiliações: Antes de seu falecimento, havia se filiado ao Partido Liberal (PL) e era pré-candidato a vereador em Manaus.

