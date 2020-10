Ex-PGE, Alberto Bezerra, lança livro “Curso de direito administrativo”em Manaus

Redação AM POST

O livro “Curso de Direito Administrativo” será lançado neste sábado (31/10) a partir das 18h no Curso Preparatório Aufiero em Manaus.

Neste século são inúmeros os desafios para a Administração Pública, exigindo cada vez mais dos seus dirigentes, técnicos e agentes políticos, a apresentação de soluções simples e rápidas para atender às necessidades da sociedade.

A obra apresenta informações, análise e reflexões para contribuir na solução dos problemas contemporâneos da área publica, explorando de forma simples e esclarecedora dos temas relacionados à Administração Pública. Agentes públicos, Atos Administrativos, Licitação, Responsabilidade civil do Estado na Propriedade. Este livro é recomendado para graduação, pós-graduação, exame da OAB e concursos públicos. Também é indicado para todos os profissionais que pretendem agregar conhecimentos sobre Administração Público.

SOBRE O AUTOR

Alberto Bezerra de Melo é formado em administração e direito pela Universidade Federal do Amazonas –UFAM. Foi professor das faculdades Ciesa, UEA, UFAM, Nilton Lins, Uninorte, Marta Falcão. Foi Presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Amazonas –APEAM, de 2006 a 2009. Conselheiro Federal pela OAB no período de 2017-2018. Procurador Geral do Estado no ano de 2019. Exerceu por 22 anos o cargo de Procurador do Estado Amazonas. Possui mestrado em Administração (Universidadede Santa Catarina –UFSC) e Direito (Faculdade de Limoges –França). Doutorando em Direito pela PUC-Minas. Autor dos livros: A colheita dos anjos, Temas Relevantes do Direito Administrativo, O Último Corrupto, Espíritos que nos salvam e Curso de Direito Administrativo.