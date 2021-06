“Ex-prefeito Arthur Neto é ladrão”, diz presidente da Samel Luiz Alberto Nicolau

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O diretor-presidente do Grupo Samel, Luis Alberto Nicolau, criticou durante live de entrevista a um portal local o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), por desativar o hospital de campanha da Prefeitura de Manaus na primeira onda de Covid-19.

“A palavra adequada para o ex-prefeito Arthur Neto é ladrão”, disse Luiz Alberto Nicolau que também afirmou que Manaus durante a pandemia nunca teve um prefeito, e sim, uma prefeita, a ex-primeira-dama Elizabeth Valeiko.

“Falei na frente da prefeita, a ‘Betinha’, para todos eles, que isso aí era inadmissível você roubar dinheiro público, quanto mais em uma pandemia. Se eu estou falando da prefeitura eles só foram para lá para roubar. Eu não quis me meter na época da eleição. Eu tenho áudios onde falei: para de ser ladrão, rapaz”, afirmou Luiz Alberto Nicolau

O dono da Samel também relatou que o irmão dele, o deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD) foi a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), onde pediu para o ex-prefeito para processa-lo e abriria a mão da imunidade. “Tudo está registrado, tudo nos portais da transparência, destacou.

Luiz Ricardo Nicolau contou que os valores usados pela prefeitura em 2020 eram exorbitantes, e equivalia quatro a cinco vezes maior do que o normal. “Tínhamos problema com uma sala de esterilização onde foi cobrado R$ 500 mil, onde não podia nem ser cobrado R$ 50 mil e eu falei que esterilizar isso de graça na Samel, pois eu tenho toda a estrutura para fazer. Eu não quero, onde eu estiver eu quero a estrutura correta, frisou.

Ainda conforme Nicolau, Arthur Neto falou que gastou R$ 3 milhões de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no hospital de campanha, mas a Prefeitura não gastou nem R$ 50 mil. “Nós falamos desse jeito não podemos continuar. A Polícia Federal prestando conta de uma coisa que nós não podemos continuar de uma coisa que não temos responsabilidade. Nós vamos entregar. Fiz uma carta por escrito: ‘Nós não vamos participar mais disso’, pois não concordamos com esse método administrativo, esse método de roubalheira nós não somos a favor”, relatou em entrevista.

Fotos

Nicolau revelou que Arthur Neto entrava no hospital, somente, para tirar fotografias, fingindo chorando, pedindo ajuda de credo ou dar entrevista. “Ele ficava com esse tipo de maluquice. Eu não vou participar disso e nós queremos fazer uma transição, destacou.

Doença

Ao ficar doente, Luiz Alberto Nicolau relembrou que Arthur Neto ficou com coronavírus alugou um já tinha particular e foi para São Paulo para o hospital mais caro do Brasil

“Isso ele resolveu em 2 horas”, explicou o dono da Samel.

Histórias

Após os problemas com o hospital de campanha Arthur Neto inventou as questões de várias ondas na capital e no interior do Estado.

“Como gestor não fazia nada. O Arthur não tem moral nenhuma para falar de Covid. É um irresponsável, malandro e que fechou um hospital que fez muita falta. Se aquele hospital tivesse aberto agora em janeiro nós não tínhamos passado pelo que nós passamos. Pessoas não tinham morrido em casa, em ambulância, faltado leito, UTI e teria aliviado muito. Essa conta ele ainda vai ter que prestar. Não entendo porque esse cidadão ainda não foi parar na CPI da Pandemia para prestar conta disso”, concluiu.

Hospital de Campanha

Inaugurado em 13 de abril de 2020, o hospital de campanha curou mais de 570 pacientes, mas foi desativo pelo ex-prefeito Arthur Neto em menos de dois meses pelo gestor.

Veja vídeo: