Ex-prefeito de Manaus morre de covid-19

O ex-prefeito de Manaus, José de Oliveira Fernandes, de 76 anos, morreu nesta segunda-feira (12) após complicações da covid-19. A informação foi confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas (OAB-AM).

Em nota, o atual prefeito Arthur Neto e a primeira-dama Elisabeth Valeiko, deram suas condolências e lamentaram a grande perda.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro manifestaram profundo pesar pela morte do ex-prefeito da capital amazonense e ex-deputado federal José Fernandes, aos 76 anos, ocorrida nesta segunda-feira, 12/10, por complicações causadas pela Covid-19. Em sua memória, o prefeito Arthur Neto irá decretar luto oficial na cidade nos próximos dias.



“Com muita tristeza, recebi essa notícia. A trajetória política de José Fernandes está marcada na história da nossa cidade e seu legado é um modelo de administração pública, que foi pautado pela seriedade e pela dedicação em prol dos que vivem em Manaus e do progresso da nossa cidade, algo que busco seguir”, lamentou o prefeito.



A primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro também lamentou a morte de José Fernandes. “Infelizmente, a Covid fez mais uma vítima, interrompeu a caminhada neste plano de alguém que fez história em nossa cidade. A nós, cabe pedir que Deus o receba em paz e que conforte o coração da família e dos amigos neste momento de dor e saudade. Neto e eu somos solidários à família do ex-prefeito José Fernandes”, solidarizou-se.



Formado em economia pela Universidade Federal do Amazonas, José Fernandes ascendeu na carreira política nos anos 70. Foi assessor financeiro e, posteriormente, diretor-geral do extinto Departamento Estadual de Estradas e Rodagem (DER), diretor da Comissão de Construção da Rodovia BR-319, no período de 1971 a 1973, e secretário dos Transportes, de 1975 a 1979. Licenciou-se do mandato de deputado federal na Legislatura 1979-1983, para assumir a Prefeitura de Manaus, de 1979 a 1982.