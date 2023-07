Ex-primeira dama Elisabeth Valeiko manifesta apoio a PL feito para prejudicar donos de blogs e portais em Manaus

A ex-primeira dama de Manaus, Elisabeth Valeiko Ribeiro, que é esposa do ex-prefeito Arthur Neto, se manifestou nas redes sociais em apoio a aprovação do polêmico Projeto de Lei nº 630/2023, do deputado estadual Wilker Barreto (Cidadania), que prejudica donos de portais e blogs do Amazonas tentando impedir que essas empresas recebam recursos de publicidade de órgãos públicos.

“Época em que a internet e as redes sociais estão cada vez mais contaminadas pelo avanço das fake news, difundidas também por auto proclamados ‘jornalistas’ que ganham indesejada e irresponsável repercussão em um país em que há mais smartphones do que habitantes. A PL de combater à fake News, projeto do deputado Wilker Barreto será muito importante para toda sociedade que merece a verdade e o respeito, e não portais e blogs contratados, pagos com nosso dinheiro para ir contra a honra de pessoas ou empresas. Um grande avanço para toda sociedade amazonense“, escreveu ela no Instagram e bloqueou a publicação para receber comentários.

A proposta é vista pelos empresários do meio como uma forma de prejudicar e punir veículos da imprensa digital que fazem oposição a políticos. Com a aprovação do PL, para punir tais veículos é só orquestrar peças processuais distorcidas que garantam vitórias duvidosas nos tribunais gerando condenação e boicote da empresa.

Elisabeth tem rixa com portais e blogs locais desde a repercussão do caso de seu filho Alejandro Molina Valeiko acusado de envolvimento na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, ocorrido em setembro de 2019, durante uma festa regada a álcool e drogas dentro de um condomínio de luxo de Manaus. O homicídio foi tema da reportagem de quase 8 minutos no Fantástico (Rede Globo).

Betinha, como é conhecida, já processou vários veículos por explorarem o caso Flávio e agora com esse PL seria uma das beneficiadas

Um dos processos movidos pela ex primeira-dama de Manaus foi contra a TV A Crítica para que fossem retirados dor ar qualquer comentário feito pelo apresentador Sikêra Jr, referente ao caso do assassinato do engenheiro Flávio. O pedido foi atendido em 2019 pelo juiz da 14ª Vara Civel do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Na época, Sikera apresentava o Alerta Amazonas, um dos programas de maior audiência da emissora, que viu a decisão como um impedimento para que o comunicador pudesse exercer com liberdade seu direito de crítica e informação.

Redação AM POST*