Ex-síndico de condomínio de luxo é acusado de fraude que gerou rombo de mais de R$1 milhão em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Edson Carvalho, ex-síndico do condomínio River Park, localizado na Estrada Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus, foi afastado das funções administrativas por meio de determinação judicial após suspeitas de fraude já comprovadas. Após uma auditoria foi apurado um rombo de mais de R$1 milhão. Indignados, moradores do condomínio irão à justiça para bloqueio de seus bens.

Os contratos fantasmas eram de diversas ordens, sendo a maioria dos pagamentos efetuados por “recibos” e foram emitidos pelo próprio condomínio, onde não consta o CNPJ e/ou CPF do prestador, além de carimbo para validar a operação.

Continua depois da Publicidade

A auditoria também identificou vários pagamentos de faturas de cartão de crédito pessoal de Edson José Aguiar de Carvalho, além de diversos contratos superfaturados em obras que nunca foram terminadas, inclusive uma delas que motivou um grave conflito.

Veja relatório:REALATORIO Condominio River Park (Relatório)

Em julho deste ano, Bruno Carvalho, filho de Edson, agrediu verbalmente e quase fisicamente no escritório do condomínio a atual administradora do local, não identificada, que faz parte da equipe que investiga alguns superfaturamentos em contratos e contas do River Park.

Continua depois da Publicidade

Câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher foi ameaçada pelo rapaz e chamada de “vagabunda”.

pic.twitter.com/377fSiNFyi Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) September 13, 2021

Continua depois da Publicidade

Bruno teria se envolvido em pelo menos mais duas confusões pelo mesmo motivo. Moradores afirmam que o mesmo “está revoltado por perder a mamata” e com medo de perder o apartamento em que mora, que fora comprado com dinheiro desviado do condomínio.

A reportagem tentou contato com os envolvidos pelos telefone 981XX-6678, porém, não obtivemos resposta até o fechamento desta matéria. Fica aberto o espaço para futuros esclarecimentos.