Exposição gratuita revela Manaus como cartão-postal da Amazônia

Além de captar o que há de belo na cidade, a mostra também propõe um reencontro afetivo com o território. “É uma exposição que resgata a beleza de Manaus e desperta um senso de pertencimento. Convido todos os apaixonados por fotografia e pela cidade a verem Manaus com outros olhos”, disse o artista.

Notícias de Manaus – Manaus ganha um novo olhar em “Manaus Bonita”, exposição fotográfica assinada por Ismael Neves, que estreou nesta quarta-feira (23) no Palácio Rio Negro, no Centro da capital. A mostra gratuita reúne 40 imagens que retratam as belezas naturais, culturais e urbanas da cidade, em uma homenagem visual à identidade manauara. A visitação está aberta ao público até segunda-feira (28), das 9h às 15h.

