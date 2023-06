Exposição sobre Festival de Parintins encanta turistas no Aeroporto de Manaus

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), inaugurou, nesta terça-feira (20/06), a segunda edição da exposição “Embarque na Magia de Parintins” com peças exclusivas da indumentária dos principais itens do maior Festival Folclórico a céu aberto do mundo. A exposição estará aberta até o dia 5 de julho, no salão de desembarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Os turistas que desembarcarem em Manaus poderão apreciar oito peças utilizadas por itens do festival: apresentadores, portas-estandartes, cunhã-poranga, rainha do folclore, sinhazinha e pajé. Além de réplicas dos bois Caprichoso e Garantido, que ficarão na área do desembarque do aeroporto.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, a exposição fortalece a divulgação do patrimônio cultural, material e imaterial dos bumbás e do Festival Folclórico de Parintins, que atualmente constitui um dos maiores atrativos turísticos do Amazonas.

“O primeiro impacto será maravilhoso para os turistas. Eles vão ver os bois de Parintins, as fantasias bem trabalhadas. Ter essa experiência vai despertar a vontade de conhecer o Festival de Parintins, que é a maior festa folclórica e cultural do país”, disse o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio.

Expostas no saguão de desembarque do aeroporto, as peças têm o objetivo de promover o turismo e chamar a atenção dos passageiros que desembarcam na capital amazonense, muitos deles com destino a Parintins, onde acontecerá o 56º Festival Folclórico, de 30 de junho a 02 de julho.

Fernanda Redma, de 23 anos, voltou para Manaus depois de passar uma temporada na Argentina. Ao sair no saguão de desembarque, se encantou com a exposição. “Lá na Argentina, as pessoas estavam comentando sobre o Festival de Parintins. Eu, como amazonense, fico muito feliz de fazer parte dessa cultura. A exposição está muito linda e encanta os olhos de quem chega por aqui”, falou.

Há 32 anos morando na França com o marido, a parintinense Antônia Ferreira, de 63 anos, chegou a Manaus e se reencontrou com a cultura da terra tupinambarana na área de desembarque. “Fiquei surpresa de ver essa organização maravilhosa, depois de muito tempo fora do Brasil. Quando cheguei aqui, fiquei muito feliz. As pessoas que não conhecem, ficam surpresas”, ressaltou.

Festa no Bumbódromo

O show acontece em uma arena em formato estilizado, que lembra a cabeça de um boi. Dividido ao meio, nos dias da apresentação, a torcida, chamada de “galera”, fica em completo silêncio no momento da apresentação do boi adversário.

Os jurados vêm de outros estados e os nomes ficam sob sigilo até o dia da apresentação. Eles ficam com a tarefa de julgar 21 itens, analisando as toadas, alegorias, os personagens de cada agremiação, com a missão de encontrar os pontos que um boi é melhor que o outro.

Durante o dia, os visitantes e brincantes dos bois se divertem e escutam muita toada nos eventos que acontecem nos palcos alternativos como na praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo.

Redação AM POST