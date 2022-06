Fábricas são identificadas com desvio de energia e fraude na medição em Manaus

Redação AM POST

A Amazonas Energia identificou no mês de junho, várias fábricas, entre elas, de gelo, plástico, transporte de carga e ferramentaria, onde constatou-se três dessas com desvio de energia elétrica no local, ligado direto da rede de Distribuidora e uma com fraude na medição, causando o prejuízo de cerca de R$ 149.589,18.

Continua depois da Publicidade

Durante a abordagem, foram realizados os procedimentos técnicos, retirando a os desvios de energia e a fraude na medição dos estabelecimentos. A empresa ressalta que a prática de ligações clandestinas, desvios e fraude na medição sobrecarrega os circuitos, afetando o serviço de distribuição para as pessoas que pagam suas contas corretamente, além de ocasionar curtos-circuitos que colocam em risco a vida dos amazonenses.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) considera nos cálculos da tarifa de energia as perdas por irregularidades/fraudes, ou seja, quanto maior a perda em uma região, maior o impacto na tarifa do cliente, e com isso o bom cliente paga pelo furto de quem desvia ou frauda o consumo. As ligações clandestinas no Amazonas são feitas de forma pulverizada, em residências, condomínios, indústria e comércios.

O efetivo combate ao furto de energia somente é possível com o envolvimento de toda a sociedade, inclusive dos governos estaduais e municipais. O furto de energia e a fraude de medidores são tipificados como crime, nos termos do código penal brasileiro, artigos 155 e 171, além de ser passível de penalidades administrativas, pois ninguém está isento de cumprir a Lei.